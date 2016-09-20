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Минск готовится к встрече контактной группы по Украине

Она будет трехсторонней

В Минске 21 сентября состоится встреча трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Украине. А сегодня в белорусской столице пройдет заседание подгруппы по вопросам безопасности.

«Мы готовимся к проведению в среду заседания трехсторонней контактной группы и ее тематических подгрупп», — сообщил «РИА Новости» представитель пресс-службы МИД Белоруссии.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по разрешению конфликта.

Напомним, что украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года.

По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 9,6 тыс. человек.

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Известия // вторник, 20 сентября 2016 года

Минск готовится к встрече контактной группы по Украине

Она будет трехсторонней

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