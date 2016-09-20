Турецкая полиция проводит задержания сторонников Гюлена

Турецкая полиция в Измире проводит спецоперацию по задержанию сторонников Фетхуллаха Гюлена в Нефтехимическом комплексе Petkim Petrokimya Holding A. Ş.



Как сообщает газета Hurriyet, операция начались сегодня утром и в настоящее время продолжается по четырем адресам нефтехимического комплекса.

Ранее уже был задержан 31 человек, в том числе глава Petkim Садеддин Коркут и еще 13 человек из руководства. Шесть из них были отпущены.

Также операции по выявлению сторонников Гюлена проходят в 14 провинциях Турции, включая Анкару, Кайсери, Бурсу, Конью, Самсун и др.

Напомним, вечером 15 июля группа турецких военных предприняла попытку государственного переворота, взяв под свой контроль ряд стратегических объектов в Анкаре и Стамбуле. Инициаторы переворота заявили о постоянном нарушении конституции и коррупции со стороны властей. Менее чем за сутки мятеж был подавлен. В результате беспорядков погибли 246 человек, более 2 тыс. получили ранения.



Турецкие власти считают, что путчисты вдохновлялись деятельностью проповедника Фетхуллаха Гюлена и его организации FETO.

