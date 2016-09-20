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Турецкая полиция проводит задержания сторонников Гюлена

Спецоперации проходят в 14 провинциях по всей стране

Турецкая полиция в Измире проводит спецоперацию по задержанию сторонников   Фетхуллаха Гюлена в Нефтехимическом комплексе Petkim Petrokimya Holding A. Ş.

Как сообщает газета Hurriyet, операция начались сегодня утром и в настоящее время продолжается по четырем адресам нефтехимического комплекса.

Ранее уже был задержан 31 человек, в том числе глава Petkim Садеддин Коркут и еще 13 человек из руководства. Шесть из них были отпущены.

Также операции по выявлению сторонников Гюлена проходят в 14 провинциях Турции, включая Анкару, Кайсери, Бурсу, Конью, Самсун и др.

Напомним, вечером 15 июля группа турецких военных предприняла попытку государственного переворота, взяв под свой контроль ряд стратегических объектов в Анкаре и Стамбуле. Инициаторы переворота заявили о постоянном нарушении конституции и коррупции со стороны властей. Менее чем за сутки мятеж был подавлен. В результате беспорядков погибли 246 человек, более 2 тыс. получили ранения.

Турецкие власти считают, что путчисты вдохновлялись деятельностью проповедника Фетхуллаха Гюлена и его организации FETO.

16 июля президент Турции Реджеп Эрдоган публично призвал власти США выдать оппозиционера, а 19 июля премьер Бинали Йылдырым заявил, что Анкара направила Вашингтону официальный запрос об экстрадиции Гюлена. Турецкие суды уже неоднократно выдавали ордера на его арест.

Сам Гюлен отрицает какую-либо причастность к мятежу и называет обвинения против него политически мотивированными.

Фетхуллаах Гюлен — турецкий писатель, бывший имам и проповедник. Он является инициатором и основателем общественного движения «Хизмет» и считается одним из богатейших и влиятельнейших исламских деятелей. Ему принадлежит целая сеть школ по всему миру. Одна из них, связанная с правительством Сомали, находилась в Стамбуле. После переворота школа свернула свою деятельность.

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Известия // вторник, 20 сентября 2016 года

Турецкая полиция проводит задержания сторонников Гюлена

Спецоперации проходят в 14 провинциях по всей стране

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