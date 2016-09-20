СК возбудил дело после вброса бюллетеней в Белгородской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении председателя участковой избирательной комиссии (УИК) в Белгородской области за вброс бюллетеней в урну на выборах депутатов Госдумы, сообщает региональное управление СК.



«Возбуждено уголовное дело в отношении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1198 Яковлевского района и иных неустановленных лиц», — заявили в Следственном комитете.



О том, что местный избирком отменил результаты выборов в Госдуму РФ на одном из участков в Белгородской области из-за вброса бюллетеней, ранее рассказала на брифинге глава ЦИК Элла Памфилова.



По ее словам, выявлено, что члены избирательной комиссии, воспользовавшись отсутствием наблюдателей, произвели вброс бюллетеней в ящики для голосования.



По версии следствия, 18 сентября председатель участковой избирательной комиссии «совместно с иными неустановленными лицами произвели вброс бюллетеней в урны для голосования». Помимо этого, на избирательных участках № 233 в Белгородском районе и № 684 в Красненском районе сфальсифицированы итоги голосования на дому.



В СК области отмечают, что в одном из случаев количество заполненных бюллетеней для голосования по месту жительства превысило количество заявлений граждан о голосовании на дому, а в другом член избирательной комиссии не осуществил вывоз урны для голосования к избирателям.