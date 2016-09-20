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Мотоциклист в «новой Москве» сбил насмерть пенсионера и погиб сам

Погибшим было 22 и 79 лет

Мотоциклист насмерть сбил 79-летнего пешехода и погиб сам в поселке Внуковское «новой Москвы» в понедельник вечером. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГИБДД. 

Житель Подмосковья, которому было 22 года, не справился с управлением мотоциклом Stels, за рулем которого он находился, и сбил пешехода 1937 года рождения, переходившего дорогу в неположенном месте.

«19 сентября в 19.13 в поселке Внуковское на Староборовском шоссе, в районе дома № 1, мотоциклист совершил наезд на пешехода, после чего врезался в автомобиль Toyota. В результате полученных травм мотоциклист и пешеход скончались»,— цитирует телеканал «360» заявление ведомства.

В полиции выясняют обстоятельства инцидента.

Известия // вторник, 20 сентября 2016 года

Мотоциклист в «новой Москве» сбил насмерть пенсионера и погиб сам

Погибшим было 22 и 79 лет

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