Мотоциклист в «новой Москве» сбил насмерть пенсионера и погиб сам

Мотоциклист насмерть сбил 79-летнего пешехода и погиб сам в поселке Внуковское «новой Москвы» в понедельник вечером. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГИБДД.



Житель Подмосковья, которому было 22 года, не справился с управлением мотоциклом Stels, за рулем которого он находился, и сбил пешехода 1937 года рождения, переходившего дорогу в неположенном месте.



«19 сентября в 19.13 в поселке Внуковское на Староборовском шоссе, в районе дома № 1, мотоциклист совершил наезд на пешехода, после чего врезался в автомобиль Toyota. В результате полученных травм мотоциклист и пешеход скончались»,— цитирует телеканал «360» заявление ведомства.



В полиции выясняют обстоятельства инцидента.