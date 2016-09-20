СК: лидера украинского «Оплота» убил киллер с накладными усами

Следственный комитет по Московской области назвал основную версию убийства руководителя украинской организации «Оплот» Евгения Жилина.



Об сообщает «Телеграф» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Напомним, что 19 сентября в подмосковном поселке Горки-2 в ресторане «Ветерок» неизвестный расстрелял Евгения Жилина и его друга Андрея Козырева. Жилин от полученных ранений скончался на месте, Козырев был госпитализирован.



При допросе свидетелей установлено, что киллер ожидал мужчин за соседним столом около 20 минут. После того как Жилин и Козырев пришли в ресторан и сделали заказ, киллер подошел и произвел в них серию выстрелов. Подчеркивается, что убийца был тщательно загримирован: накладные усы, спортивные очки с антибликовыми желтыми стеклами, а на голове — панама.

Отмечается, что Козырев с 2015 года зарегистрирован в России и в последнее время жил в столичном регионе. Раненый сообщил следователям, что встреча в ресторане была назначена для решения вопросов бизнеса, его показания проверяют.

Общественная организация «Оплот» была создана в 2010 году в Харькове бывшим офицером МВД Украины Евгением Жилиным. В качестве основных уставных задач были заявлены финансовая, юридическая, социальная и моральная помощь семьям сотрудников милиции, погибших при исполнении служебных обязанностей, военнослужащим, утратившим трудоспособность в результате боевых действий, и военнослужащим, которые из-за возраста или жизненных обстоятельств не в состоянии обеспечить себе достойное существование. Еще одним направлением деятельности «Оплота» стала военно-историческая работа: противодействие попыткам героизации ОУН-УПА.

