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Верховный суд запретил секте «Аум Синрикё» работать в России

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Деятельность религиозного объединения признана террористической

Верховный суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры РФ и запретил на территории России деятельность японской секты «Аум Синрикё».

«Признать международное религиозное объединение «Аум Синрикё» террористической организацией и запретить ее деятельность на территории России», — цитирует решение суда агентство «РИА Новости».

В апреле 2016 года правоохранительные органы провели масштабные задержания членов этой секты в Москве и Санкт-Петербурге. Сообщалось о возбуждении уголовного дела и допросах двух десятков членов секты. По версии следствия, в Москве и Санкт-Петербурге работали отделения «Аум Синрикё», а их создатели осуществляли физическое и психологическое давление на последователей с целью получить от них пожертвования и имущество. Также члены секты собирали пожертвования для организации через интернет.

В конце марта 2016 года в Черногории были задержаны более 40 членов «Аум Синрикё», которые являлись гражданами России. Они были депортированы из страны.

Религиозная секта «Аум Синрикё», название которой переводится как «Учение истины Аум», была организована в 1987 году Сёко. Численность секты достигала, по разным данным, от 30 тыс. до 50 тыс. человек, из них более 10 тыс. — в России. В марте 1995 года сектанты распылили в токийском метро отравляющее вещество зарин, 13 человек погибли и 6,3 тыс. получили отравления.

Тогда полиция арестовала около 30 руководителей секты, некоторым из них, в том числе и Сёко Асахаре, были вынесены смертные приговоры, которые пока не приведены в исполнение. Годом ранее сектанты распылили зарин в городе Мацумото в префектуре Нагано, тогда погибли семь человек.

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Известия // вторник, 20 сентября 2016 года

Верховный суд запретил секте «Аум Синрикё» работать в России

Деятельность религиозного объединения признана террористической

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