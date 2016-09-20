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Ростуризм не советует россиянам в Турции купаться в море

Ведомство предупреждает о вспышке кишечной инфекции, от которой пострадало уже более 30 тыс. человек

Россиянам, находящимся на отдыхе в Турции, не советуют купаться в море из-за опасности кишечной инфекции. С такой рекомендацией выставил Ростуризм. Ведомство также рекомендует туристам тщательно мыть руки.

«Если наши граждане уже находятся в Турции, мы бы рекомендовали не купаться в море, купаться в бассейне, очень тщательно мыть руки, и если приобретаются продукты где-то в городе, их серьезным образом мыть», — заявил глава Ростуризма Олег Сафонов, сообщает «РИА Новости».

Ранее о вспышке кишечной инфекции в Турции, вызванной норовирусом, сообщил Роспотребнадзор. Вспышка была зафиксирована в городе Эльбистан в конце августа. Число заболевших уже превысило 32 тыс. человек. Установлено, что инфекция передается через водопровод.

Ранее Ростуризм призвал туроператоров предупреждать туристов о неблагоприятной эпидемиологической обстановке, а самих отдыхающих — пользоваться бутилированной водой и при первых симптомах заболевания обращаться к врачу.

Известия // вторник, 20 сентября 2016 года

Ростуризм не советует россиянам в Турции купаться в море

Ведомство предупреждает о вспышке кишечной инфекции, от которой пострадало уже более 30 тыс. человек

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