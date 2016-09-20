Самолет с главой Минздрава Скворцовой экстренно сел в Петербурге

Самолет с министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой, летевший в Нью-Йорк на совещание на полях Генассамблеи ООН, совершил посадку на запасной аэродром в Пулково в Санкт-Петербурге из-за ухудшения здоровья одной из пассажирок. Первую помощь женщине оказала сама Скворцова. Пассажирку сняли с борта, она доставлена в одну из больниц города.



Об этом сообщает «РИА Новости».



Сейчас самолет дозаправляется, после чего вылетит в Нью-Йорк, подтвердили в пресс-службе аэропорта.