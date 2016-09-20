Эксперты назвали средний возраст потенциального банкрота — 38 лет

По состоянию на начало сентября 2016 года средний возраст потенциального банкрота в России составил 37,8 года. К такому выводу пришли специалисты Национального бюро кредитных историй (НБКИ), проанализировав данные 3,9 тыс. кредиторов, передающих сведения в бюро. По мнению экспертов, такой средний возраст потенциального банкрота говорит о вымывании из кредитного процесса большого количества самой экономически активной возрастной группы населения.



Под потенциальными банкротами подразумеваются граждане, формально подпадающие под действие закона о банкротстве физических лиц (просроченный долг более чем в 500 тыс. рублей сроком свыше 90 дней по всем видам розничных кредитов/займов), пояснили в НБКИ.

По данным бюро, самые «возрастные» потенциальные банкроты живут в Камчатском крае (средний возраст — 40,7 года), Карачаево-Черкесии (40,1 года), Чукотском АО (39,2 года), а также в Калининградской и Магаданской областях (по 39 лет). В свою очередь, наиболее «молодые» граждане, подпадающие под действие закона о банкротстве, зафиксированы в Дагестане (34,8 года), Ненецком АО (35,7 года), Республике Алтай (35,8 года) и в Мордовии (35,9 года).

Стоит также отметить, что в общей структуре потенциальных банкротов самую большую долю занимают граждане экономически активного возраста в диапазоне от 30 до 50 лет (30–39 лет — 32,3% и 40–49 лет — 30,6%). Значительную часть должников также формируют граждане в возрасте от 50 до 59 лет — 21,7%. Наименьшие доли в структуре приходятся на самых «молодых» и «пожилых» должников: менее 25 лет — 0,8% и старше 65 лет — 0,7% от общего количества потенциальных банкротов.

— Столь невысокий средний возраст потенциального банкрота свидетельствует о вымывании из кредитного процесса большого количества самой экономически активной возрастной группы населения, — считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. — Поэтому, в целях профилактики банкротства, кредиторам необходимо более внимательно следить за риск-профилем заемщиков с действующими обязательствами, активнее используя оперативный мониторинг их финансового поведения.