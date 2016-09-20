Глава Минздрава Скворцова рассказала, как спасла пассажирку

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова рассказала, как оказывала первую помощь пассажирке самолета, которой стало плохо во время полета.

— Через несколько минут после взлета проводники объявили, что одному из пассажиров стало плохо. Когда мы подошли, женщина 47 лет находилась в бессознательном состоянии, с признаками очагового поражения головного мозга, с нитевидным пульсом, неопределяемым артериальным давлением. Ситуация была оценена как острое нарушение мозгового кровообращения. К счастью, как обычно, у нас с собой оказались лекарственные препараты, которые позволили в течение получаса улучшить состояние больной, вывести ее из бессознательного состояния. С воздуха была вызвана скорая помощь, было принято решение экстренно садиться. Ближайшим аэропортом оказался Санкт-Петербург. Когда мы сели, «скорые» уже ждали, больная госпитализирована, мы надеемся что всё обойдется хорошо с полным восстановлением, — сообщила Скворцова «Известиям».

Самолет, на котором глава Минздрава летела из Москвы в Нью-Йорк на совещание в рамках Генассамблеи ООН, во вторник был вынужден приземлиться в Санкт-Петербурге. После дозаправки он должен продолжить рейс.