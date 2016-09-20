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Предельная штатная численность МВД сокращена почти на 100 тыс. человек

Ранее она составляла 1 млн 3 тыс. 232 единиц, а сейчас она уменьшена на 10%

Владимир Путин подписал указ о сокращении предельной штатной численности МВД почти на 100 тысяч человек или на 10%.

«Установить предельную штатную численность органов внутренних дел РФ (без персонала по охране и обслуживанию зданий), финансируемую за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в количестве 904 871 единицы», — говорится в указе главы государства, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Этот документ вносит изменение в указ главы государства от 5 мая 2014 года, когда предельная штатная численность МВД составляла 1 млн 3 тыс. 232 единиц. Таким образом, она была сокращена на 98 тыс. 361 единицу или на 10%.

С чем связаны кадровые изменения, в указе не уточняется.

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Известия // вторник, 20 сентября 2016 года

Предельная штатная численность МВД сокращена почти на 100 тыс. человек

Ранее она составляла 1 млн 3 тыс. 232 единиц, а сейчас она уменьшена на 10%

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