Предельная штатная численность МВД сокращена почти на 100 тыс. человек

Владимир Путин подписал указ о сокращении предельной штатной численности МВД почти на 100 тысяч человек или на 10%.



«Установить предельную штатную численность органов внутренних дел РФ (без персонала по охране и обслуживанию зданий), финансируемую за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в количестве 904 871 единицы», — говорится в указе главы государства, опубликованном на официальном портале правовой информации.



Этот документ вносит изменение в указ главы государства от 5 мая 2014 года, когда предельная штатная численность МВД составляла 1 млн 3 тыс. 232 единиц. Таким образом, она была сокращена на 98 тыс. 361 единицу или на 10%.



С чем связаны кадровые изменения, в указе не уточняется.

