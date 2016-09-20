На детские технопарки выделят 925 млн рублей

Председатель правительства России Дмитрий Медведев принял участие в работе проходящей в Москве 33-й ежегодной Всемирной конференции научных парков и зон инновационного развития IASP (Международная ассоциация научных парков). В этом году конференция проходит под лозунгом «Глобальный разум — объединение инновационного сообщества с целью интернационализации, устойчивого развития и роста». Целью конференции является объединение экспертов научных и технологических парков со всех уголков планеты. В работе конференции принимают участие около 1,5 тыс. специалистов из 70 стран (Китай, Австралия, США, Турция, Италия, Иран, Мексика, Южная Корея и др.).



В своем приветственном слове премьер заявил о том, что Москва по праву принимает международную конференцию технопарков, поскольку столица России является тем местом, где активно применяются высокие технологии, прочно вошедшие в жизнь москвичей.



— За последние годы на городском и федеральном уровнях было немало сделано для развития инноваций. Сегодня без новых идей, технологий, без объединения усилий науки, образования, бизнеса сложно представить современную и диверсифицированную экономику. Экономику, в основе которой лежат результаты интеллектуального труда, научные достижения и прорывные технологии, — сказал глава правительства.



В качестве примера крупной работающей инновационной площадки он назвал «успешно реализуемый проект «Сколково»», участниками которого являются 1,5 тыс. компаний из 65 регионов России. По словам Дмитрия Медведева, правительство рассчитывает сделать из «Сколково» крупнейший в Европе технопарк.



— В самой Москве действуют 26 технопарков и огромное количество в других регионах. Для нас важно, что Москва привлекает инвесторов и технологических партнеров из других стран, а иностранные партнеры, в свою очередь, готовы привносить передовые знания и компетенции, участвовать в локализации производственных процессов, — заявил глава правительства.



Премьер отметил, что в России применяются различные модели поддержки инновационного развития: особые экономические зоны, индустриальные парки, технопарки, инновационные кластеры, наукограды и академгородки, которые создавались еще в советское время и продолжают успешно решать различные технологические задачи.



— В России немало талантливых людей, способных выдвигать перспективные идеи. На каком-то этапе этим можно заниматься на коленке, как было принято исторически, но уровень сложности технологических решений постоянно растет. Для эффективного внедрения разработки нужны знания из самых разных дисциплин. Чтобы воплотить идею в продукт, требуются специализированное оборудование и деньги. Институт технологических парков помогает начинающим предпринимателям получать доступ к подобной инфраструктуре, — объяснил значимость технологических парков Дмитрий Медведев.



Глава правительства отметил, что следующее поколение инновационных предпринимателей нужно растить уже сейчас, и рассказал о планах создания в России сети детских технопарков.

— Хочу отметить, что правительство России поддержало программу по развитию детских технопарков. Мы считаем, что те ребята, которые придут туда заниматься, уже в скором времени внесут свой вклад в построение инновационной экономики, — сказал Дмитрий Медведев.



Уже подписано соответствующее постановление правительства, согласно которому в рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2016–2020 годы предполагается выделение субсидий на создание детских технопарков в объеме 925 млн рублей. Планируется, что на эти деньги будут созданы девять технопарков, на базе которых дополнительное образование получат не менее 7,2 тыс. детей.



Дмитрий Медведев поблагодарил присутствующих за участие в работе конференции и пригласил принять участие в другом форуме — «Открытые инновации», — который состоится через месяц на площадке «Сколково».