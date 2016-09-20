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В отеле на Тверской улице в Москве обнаружили тело постоялицы

При визуальном осмотре трупа следов насильственной смерти не обнаружили

В номере отеля Intercontinental на Тверской улице в Москве нашли труп 37-летней женщины. Проводится медицинская экспертиза для установления причины смерти.

Жительницу Амурской области 37-ми лет обнаружили в понедельник вечером на кровати в ее номере без сознания. Звонок в правоохранительные органы об обнаружении тела поступил в 17.12 мск.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и медики, которые констатировали смерть женщины. Следов насильственной смерти при визуальном осмотре тела обнаружено не было, сообщает «ТВ Центр».

По предварительной информации, женщина остановилась в гостинице накануне.

Тело направили в морг для проведения медицинской экспертизы. Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения трупа.

Известия // вторник, 20 сентября 2016 года

В отеле на Тверской улице в Москве обнаружили тело постоялицы

При визуальном осмотре трупа следов насильственной смерти не обнаружили

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