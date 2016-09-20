Севастополь и Казань выбились в лидеры в борьбе за место на купюрах

Чем ближе финал общественного голосования за то, какие города будут представлены на новых купюрах, тем жестче развивается конкурентная борьба между городами. Повышается и активность голосующих. Количество людей, которые отдали свой голос на финальном этапе отбора символов для новых банкнот, составило 1 200 395 человек. Борьба за лидерство идет уже между шестью городами, а первое и шестое места разделяют всего 11 тыс. голосов.

В этом году у россиян появилась возможность выбрать два города и их символы, которые будут изображены на новых купюрах номиналом в 200 и 2000 рублей. Регулятор объявил открытый конкурс, которой проходит в три этапа. На первом люди предлагали свои города и их символы. На втором Фонд «Общественное мнение» проводил опрос (завершился 30 августа), в результате которого определились 10 фаворитов. На третьем (5 сентября — 5 октября) — россияне из полуфиналистов отберут два города и четыре символа. А уже 7 октября будет объявлен результат, сообщил во вторник Центробанк.

Как сообщает во вторник Банк России, борьба за лидерство идет уже между шестью городами, а первое и шестое места разделяют всего 11 тыс. голосов. При этом в голосовании продолжают активно сменяться лидеры. Так, на первую строчку вышел Севастополь (143 865 голосов), а на вторую поднялась Казань (141 319 голосов). Недавний лидер Волгоград опустился на третье место (140 925 голосов), на четвертом расположились символы Сочи (137 534 голоса). Следом за ними на пятой строчке идут символы Дальнего Востока (137 214 голосов), а замыкает шестерку Иркутск (132 836 голосов). Далее практически вровень друг с другом идут Сергиев Посад, Владимир, Нижний Новгород и Петрозаводск.

Статистические данные показывают, что активность россиян на финальном этапе по сравнению с началом отбора символов значительно возросла. Процедуру голосования в среднем проходят до 40% посетителей сайта, что является высоким показателем вовлеченности для интернет-аудитории.

Действительно, как показал недавний опрос НАФИ, люди в принципе неплохо информированы о том, что Центробанк планирует выпустить банкноты новых номиналов. Так, две трети россиян в курсе выпуска новых банкнот (64%): более трети лишь в общих чертах наслышаны (38%), а каждый четвертый (26%) хорошо об этом знает. Впервые об этом узнали в ходе опроса 36% респондентов.