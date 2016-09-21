Клуб из ДНР примет участие в российском турнире по футболу

21 сентября в городе Новошахтинске стартует «Открытый кубок Федерации футбола Ростовской области». Принять участие в традиционном футбольном турнире впервые приглашена команда из Донецкой Народной Республики «Оплот Донбасса» (Донецк), а всего за победу будут бороться восемь клубов.



Об этом «Известиям» рассказал председатель комитета по связям с общественностью и СМИ Футбольного союза ДНР Руслан Чередников.



— У меня на руках — официальный документ, в котором говорится, что Ростовской региональной общественной организацией «Федерация футбола» команда «Оплот Донбасса» (Донецк) приглашена участвовать в традиционном футбольном турнире «Открытый кубок Федерации футбола Ростовской области». Впервые в истории ДНР наша команда официально примет участие в таком крупном турнире на территории Российской Федерации. Первая игра состоится в городе Новошахтинске, где одноименный клуб примет у себя «Оплот Донбасса». Наша команда будет играть под флагом ДНР.



Эту информацию «Известиям» подтвердили и в самой Федерации футбола Ростовской области.



— Коллеги из ДНР обратились к нам с просьбой разрешить им принять участие в нашем турнире, и мы не могли им отказать, — рассказали в пресс-службе региональной организации. — Все знают, в каких тяжелых условиях приходится жить людям в ДНР, и то, что они находят в себе силы и возможность заниматься спортом, создавать футбольные клубы и развиваться в профессиональном плане, заслуживает уважения. Мы с радостью принимаем команду «Оплот Донбасса» в свой традиционный турнир. При этом хотим отметить, что этим мы не нарушаем никаких правил УЕФА и ФИФА, так как «Открытый кубок Федерации футбола Ростовской области» — это областной, а не международный турнир.



На стадии 1/4 финала кубка клуб «Оплот Донбасса» ждет двухматчевое противостояние с командой «Новошахтинск». Первая игра состоится уже 21 сентября на территории детско-юношеской спортивной школы №4 (ДЮСШ-4) города Новошахтинска — домашней арене одноименного клуба. Ответная игра, согласно регламенту турнира, должна была пройти на территории соперника, то есть в Донецке. Однако из-за отказа российских команд ехать в ДНР организаторы соревнования сделали исключение — ответный матч пройдет через неделю в том же Новошахтинске. Команда, которая по итогам двух встреч одержит победу, выйдет в следующий этап турнира и продолжит борьбу за главный трофей.



Накануне первой игры между «Оплотом Донбасса» и «Новошахтинском» корреспонденту «Известий» удалось связаться с главным тренером хозяев Михаилом Осиновым, который рассказал о предстоящей игре.



— О том, что нам предстоит сыграть с командой из ДНР, мы узнали недавно, — признался «Известиям» наставник «Новошахтинска». — О команде «Оплот Донбасса» нам известно немного, но, уверен, противостояние будет интересным. Оба матча пройдут на нашем поле, так как было принято решение, что российские команды не будут ездить на выездные игры в Донецк. Дату второго матча мы с соперником определим сразу после первой встречи.



Отметим, что отказ российских клубов от проведения выездных матчей в ДНР обусловлен в первую очередь соображениями безопасности. Команда «Оплот Донбасса» выезжает в Новошахтинск, рискуя попасть под обстрел на пути домой.



— За несколько дней до первого матча в Кубке Федерации футбола Ростовской области представители клуба «Оплот Донбасса» связались с нами и попросили перенести игру с 16.00 на более раннее время, — продолжил Михаил Осинов. — Ребята из Донецка опасаются, что если они будут возвращаться домой поздно вечером, то их автобус может попасть под обстрел. Поэтому они хотели перенести встречу и закончить матч пораньше. Безусловно, такое рвение к футболу и желание заслуживает только уважения. Конечно, мы пошли им навстречу.

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