РФС перечислил 46 млн на развитие футбола в регионах

Российский футбольный союз (РФС) сумел до конца года обеспечить финансированием свои региональные подразделения. 23 августа по итогам очередного заседания бюро исполкома организации было принято решение утвердить программу оказания РФС финансовой помощи региональным федерациям футбола и межрегиональным объединениям федераций футбола (МРО) на 2016 год. По информации «Известий», в пятницу все средства были переведены на счета МРО (их в системе РФС восемь) и 81 региональной федерации. Таким образом, общая сумма субсидий составила 46,1 млн рублей.

— Буквально на днях деньги на 2016 год пришли. Цифры стандартные: 500 тыс. рублей федерациям, 700 тыс. — МРО, — рассказал «Известиям» член исполкома РФС, президент МРО «Золотое кольцо» Алексей Комаров. — Бюджет на 2015 и 2016 годы исполком РФС принял в прошлом декабре — в обоих случаях были утверждены именно эти суммы. Но в прошлом году эти средства не перечислялись, и материальная помощь за 2015 год была переведена регионам и МРО уже зимой 2016-го.

Практика выделения МРО и региональным федерациям средств на уставную деятельность была введена в РФС с 2006 года. Тогда союз обязался ежегодно перечислять по 100 тыс. рублей каждой региональной федерации и по 300 тыс. рублей — каждому межрегиональному объединению. С 2012 года суммы были увеличены: МРО стали получать по 500 тыс. рублей, а регионалы — по 300 тыс. А в 2015 году субсидии повысились до 700 тыс. рублей для МРО и 500 тыс. рублей — региональным федерациям.



— Нам также переслали положенные 500 тыс. рублей, но мы и не торопили РФС в этом вопросе, — сообщил «Известиям» председатель Федерации футбола Липецкой области Владимир Миткеев. — Наш годовой бюджет составляет чуть более 7 млн рублей. Из них 750 тыс. рублей на проведение соревнований и аренду полей нам перечисляет областное управление. Остальное мы закрываем за счет спонсоров и взносов со стороны команд. При этом на территории Липецкой области мы проводим в год до 150 турниров — детско-юношеских, массовых. Стараемся поддерживать зарплаты детским тренерам, обеспечивать команды полями и спортзалами. Регион у нас не дотационный, поэтому и руководство области, и местное отделение «Газпрома» готовы работать в направлении развития футбольной инфраструктуры.

Напомним, в прошлом году из-за финансовых проблем РФС не смог перечислить платежи регионам. Из-за кредиторской задолженности исполком организации долго откладывал утверждение бюджета на 2015 год. Соответствующая смета была принята только в декабре, в один день с принятием бюджета на следующий календарный год. До этого платежи осуществлялись до конца календарного года, что позволяло регионалам на год планировать уставную деятельность (обеспечение деятельности местных школ и календарного плана соревнований по массовому и детско-юношескому футболу, а также финансирование региональных сборных на всероссийских соревнованиях), беря под это займы, возвращавшиеся за счет платежей РФС.

В феврале 2016 года президенту РФС Виталию Мутко удалось изыскать средства на погашение задолженностей перед МРО и регионами за 2015 год. После этого министр спорта РФ заявил, что больше просрочек не будет, что и подтвердилось сентябрьскими платежами за 2016 год.

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