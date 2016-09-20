Адвокат Захарченко обжаловал уголовное дело против своего подзащитного

Также была подана жалоба в прокуратуру Москвы на проведение обыска в двух квартирах, но в их число не входит обыск в доме сестры полковника МВД, где нашли 8,5 млрд рублей
Защита полковника МВД Дмитрия Захарченко, при обыске в квартире сестры которого был обнаружен склад с 8,5 млрд рублей в разной валюте, обжаловала его арест.
«Мы подали жалобы на возбуждение уголовного дела, требуем признать его незаконным», — сказал его адвокат Юрий Новиков.
Также Новиков заявил, что была подана жалоба в прокуратуру Москвы на проведение обыска в двух квартирах, в их число не входит обыск в квартире сестры Захарченко.
Напомним, что Дмитрия Захарченко, замначальника антикоррупционного главка МВД России, задержанного по делу о коррупции, перевели в понедельник из изолятора временного содержания на Петровке, 38 в следственный изолятор «Лефортово». Об этом сообщил его адвокат Юрий Новиков.
«Захарченко перевели из изолятора временного содержания на Петровке в СИЗО «Лефортово», — цитирует ТАСС Новикова.
По словам зампреда столичной Общественной наблюдательной комиссии Евы Меркачевой, Захарченко боится перевода в «Лефортово». «Он вообще многого боится — даже попросил свою жену, чтобы она поставила видеокамеры в доме на случай, если ему изменят меру пресечения на домашний арест», — сказала она.
Временно исполняющий обязанности начальника управления «Т» антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России полковник полиции Дмитрий Захарченко, у которого правоохранители обнаружили 8,5 млрд рублей, был арестован. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог.
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