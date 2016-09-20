Нарышкин заявил о возможном введении разных уровней налогообложения

В России возможно введение разных уровней налогообложения для различных категорий граждан в зависимости от дохода. Об этом заявил спикер Госдумы VI созыва Сергей Нарышкин.

«Это мое личное мнение, я думаю, можно думать уже о введении разных уровней налогообложения для различных категорий граждан в зависимости от дохода», — сказал он в эфире радио «Комсомольская правда».

Сергей Нарышкин добавил, что действовать нужно «очень осторожно».

«Надо считать, не потеряем ли мы в результате таких мер», — сказал он.

При этом Нарышкин отметил, что налоговая дисциплина в России сейчас находится на нормальном уровне.

Напомним, в конце августа в СМИ появилась информация о том, что российский Минфин за 2017–2019 годы намерен дополнительно собрать в бюджет для снижения его дефицита почти 2,5 трлн рублей, в том числе за счет повышения налогов. Среди предложений ведомства называлась идея повышения НДФЛ с действующих 13% до 15–16% и введения необлагаемого минимума. Однако сам Минфин в начале сентября опроверг эту информацию.