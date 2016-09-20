При столкновениях в ДРК погибли 19 человек, россиян среди жертв нет

В результате столкновений сторонников оппозиции с правоохранителями во время антиправительственных протестов в Демократической Республике Конго (ДРК) погибли 19 человек, еще 100 пострадали. Граждан России в числе жертв нет, сообщили в МИД РФ.



«По поступающей информации, 19 сентября в столице ДРК городе Киншасе произошли столкновения сторонников оппозиции, требующих ухода президента страны Жозефа Кабилы со своего поста, с силами правопорядка», — указано в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что оппозиционеры обвиняют президента республики в стремлении остаться у власти и опасаются, что глава государства может перенести президентские выборы, которые должны состояться в ноябре. Акции начались из-за того, что Национальная независимая избирательная комиссия не назвала дату проведения выборов, несмотря на установленные сроки в конституции республики.

По данным ведомства, во время беспорядков погибли 19 человек, включая трех сотрудников полиции, более 100 были ранены. При этом посольство РФ в Киншасе отмечает, что россиян среди жертв столкновений нет.