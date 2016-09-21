Хавьер Грасия останется в «Рубине» минимум до конца сезона-2016/17

Игра ФК «Рубин» стала, пожалуй, главным разочарованием старта сезона в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ). В семи турах подопечные Хавьера Грасия набрали всего семь очков, в итоге оказавшись на 12-м месте. Крупное поражение от «Зенита» в Санкт-Петербурге породило первые слухи об отставке испанского тренера: за схожие результаты ровно год назад из казанского клуба был уволен Ринат Билялетдинов. Однако пока иностранный специалист может быть спокоен.

По информации «Известий», в клубе не намерены расставаться с тренерским штабом Грасия. Руководители «Рубина» понимают, что испанец строит абсолютно новую команду, и готовы дать ему на это как минимум один сезон. Если после завершения чемпионата клуб не квалифицируется в еврокубки и будет показывать блеклую игру, будет поднят вопрос о расторжении контракта. Напомним, что договор с тренером, сменившим девять клубов за последние десять лет, рассчитан на четыре года.

Сложившуюся ситуацию прокомментировал пресс-атташе «Рубина» Михаил Степанов.

— Как мы уже не раз говорили, наш проект долгосрочный, — отметил Степанов. — В клубе рабочая обстановка. Все понимают, что команда не делается за семь туров. Нет поводов для глобальных комментариев относительно главного тренера.

По данным сайта transfermarkt.de, прошедшим летом «Рубин» по запросу Грасия потратили около €40 млн на приобретение новых футболистов: Рубен Рочина (€10 млн), Максим Лестьенн (€10 млн), Жонатас (€7 млн), Самуэль Гарсия (€5 млн), Моритц Бауэр (€4 млн) и Карслос Самбрано (€3,5 млн). На правах сводного агента к клубу присоединились экс-полузащитник «Барселоны» Александр Сонг и экс-защитник «Панатинаикоса» Серхио Санчес.

За досрочный разрыв контракта Грасия с «Малагой» казанцы заплатили неустойку — около €1,5 млн. Об этом сообщали ряд европейских изданий, в том числе Sportmediaset. Также стоит отметить, что испанец стал одним из самых высокооплачиваемых наставников в РФПЛ. Больше уроженца Памплоны в РФПЛ получает только тренер «Зенита» Мирча Луческу.

— В межсезонье «Рубин» потратил на приобретение новых футболистов больше, чем многие гранды мирового футбола, — отметил источник «Известий» в клубе. — К тому же заработная плата Рочины, Лестьенна, Жонатаса, Гарсия, Бауэра, Самбрано, Сонга и Санчеса за один сезон составляет более €10 млн. Таким образом, раннее увольнение Грасия поставит под вопрос компетентность нового руководства клуба во главе с Ильсуром Метшиным.

Отметим, что «Рубин» стал третьей иностранной командой в карьере Грасия. В 2011 году он уехал работать в чемпионат Греции, где возглавлял скромные «Олимпиакос» из Волоса и «Керкиру». Правда, с последним клубом он отнимал очки у грандов местного первенства — АЕКа, ПАОКа и даже пирейского «Олимпиакоса». На его успехи с «Керкирой» обратили внимание в Испании. В сезоне-2012/13 Грасия пригласили в «Альмерию», выступавшую во втором дивизионе чемпионата Испании. По итогам сезона его команда заняла второе место в Сегунде и добилась повышения в классе. Но в турнире Примера Грасия дебютировал уже с другим коллективом.

По ходу сезона-2013/14 он возглавил «Осасуну». У команды на тот момент были серьезные финансовые проблемы — долги перед местным казначейством достигали €40 млн, что было больше клубного бюджета на сезон, а игроки по 2–3 месяца не получали зарплату. Однако это не смутило молодого тренера, который привил «Осасуне» железную дисциплину и преподнес зрителям несколько громких сенсаций. Ничьи с «Барселоной» и «Реалом», а также крупная победа над будущим чемпионом «Атлетико» (3:0) сделали Грасия очень хорошую прессу. Несмотря на то что его клуб в итоге все-таки вылетел из Примеры, в мае 2014 года Грасия получил предложение сменить немца Бернда Шустера в «Малаге».

Очевидный плюс испанца — умение работать с молодежью. За два года в «Малаге» он раскрыл много талантов в дублирующем составе. Самуэль Кастильехо пошел на повышение в «Вильярреал», на очереди — Пабло Форнальес, Рикарду Орта, Кристиан Атсу и др. Грасия доверяет молодым футболистам и не боится непопулярных, смелых решений. В России испанец пока явно перестраховывается и привыкает к новым реалиям.

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