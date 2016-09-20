Клатч из кошки, возмутивший защитников животных, выставили на аукцион

В Новой Зеландии на интернет-аукцион выставили дамский клатч из кошки, вызвавший негодование и возмущение у защитников животных. Начальная стоимость сумочки составляет $1,4 тыс. Об этом сообщает Daily Mail.



Рыжий меховой клатч с ручкой из полупрозрачных разноцветных бусин выполнен из шкуры кота. Аксессуар венчает голова животного с ушами и глазами.



Защитники животных заявили, что они в ужасе от такого обращения с животным, пишут Дни.Ру.

Фото: trademe.co.nz

Однако автор сумки — новозеландский таксидермист — заявил, что никакого вреда животным он не причиняет, используя для работы он только мертвых питомцев, например, тех, которые скончались в результате эвтаназии. Деталей судьбы кошки, из которой сделана рыжая сумочка, чучельник раскрывать не стал.

