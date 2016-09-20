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ЛДПР требует немедленно включить отопление в российских городах

Ранее сообщалось, что отопление в жилых домах Москвы планируется включить в течение пяти дней

Фракция ЛДПР в Госдуме возмущена ситуацией, когда, несмотря на похолодание, жилые дома по-прежнему остаются без тепла. Об этом сообщается на официальном сайте партии.

По информации в сообщении, к ЛДПР приходят жалобы из разных регионов России, в том числе из Москвы, где люди пишут, что им приходится спать в теплой одежде, так как температура воздуха за окном опускается до нуля градусов.

«ЛДПР требует немедленно включить отопление по всей стране, кроме южных регионов, где уже установилась низкая температура — ниже 15 градусов. Люди мерзнут! Не у всех есть возможность купить обогреватели. Немедленно включить отопление!» — говорится в сообщении.

Напомним, что отопление в жилых домах Москвы планируется включить в течение пяти дней, говорится в сообщении на сайте столичной мэрии.

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Известия // вторник, 20 сентября 2016 года

ЛДПР требует немедленно включить отопление в российских городах

Ранее сообщалось, что отопление в жилых домах Москвы планируется включить в течение пяти дней

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