ЛДПР требует немедленно включить отопление в российских городах

Ранее сообщалось, что отопление в жилых домах Москвы планируется включить в течение пяти дней
Фракция ЛДПР в Госдуме возмущена ситуацией, когда, несмотря на похолодание, жилые дома по-прежнему остаются без тепла. Об этом сообщается на официальном сайте партии.
По информации в сообщении, к ЛДПР приходят жалобы из разных регионов России, в том числе из Москвы, где люди пишут, что им приходится спать в теплой одежде, так как температура воздуха за окном опускается до нуля градусов.
«ЛДПР требует немедленно включить отопление по всей стране, кроме южных регионов, где уже установилась низкая температура — ниже 15 градусов. Люди мерзнут! Не у всех есть возможность купить обогреватели. Немедленно включить отопление!» — говорится в сообщении.
Напомним, что отопление в жилых домах Москвы планируется включить в течение пяти дней, говорится в сообщении на сайте столичной мэрии.
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