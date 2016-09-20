Минимальные баллы ЕГЭ не меняются

Федеральное надзорное ведомство в сфере российского образования не подняло планку минимальных баллов ЕГЭ. Они остались на уровне прошлого года.

Определено минимальное количество баллов для поступления в российские вузы. Так, по русскому языку, физике, химии и биологии необходимо набрать 36 баллов, по математике профильного уровня — 27.

Самое большое количество баллов для поступления в вуз необходимо набрать тем, кто сдает обществознание — 42 балла. А самое минимальное — 22 — по иностранным языкам (это английский, французский, немецкий и испанский).

В 2016 году минимальные баллы также не менялись по сравнению с 2015 годом.