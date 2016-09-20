Самую западную дивизию РВСН оснастят «Ярсами»

Самая западная дивизия РВСН, дислоцирующаяся в Тверской области, — Бологовское соединение в ближайшее время получит на вооружение ракетный комплекс «Ярс».

Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что самая западная дивизия РВСН, расположенная в Тверской области, в ближайшее время приступит к перевооружению на ракетный комплекс «Ярс».

«Это будет шестое соединение мобильного базирования, в котором новейший ПГРК придет на смену комплексам четвертого поколения с моноблочной МБР «Тополь», — приводит его слова пресс-служба Минобороны РФ.

Кроме того, по словам Каракаева, в 2016 году началось переоснащение полков ПГРК в Иркутской, Йошкар-Олинской дивизиях и заканчивается эта работа в Новосибирской и Тагильской дивизиях. До этого было завершено перевооружение Тейковского соединения. Командующий уточнил, что учения, проводимые с Бологовским ракетным соединением, являются заключительным этапом эксплуатации ПГРК «Тополь» в одном из инспектируемых ракетных полков.

Вскоре вместе с уже принятой на вооружение моноблочной МБР РС-12М2 ракетного комплекса «Тополь-М» МБР РС-24 ПГРК «Ярс» составит основу группировки РВСН.