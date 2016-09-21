Вице-канцлер Германии едет налаживать отношения с Россией

В ходе двухдневного визита в Москву, который пройдет 21 и 22 сентября, вице-канцлер ФРГ и министр экономики и энергетики Зигмар Габриэль встретится с президентом России Владимиром Путиным, а также с представителями немецкого бизнеса в России, чтобы обсудить состояние торговых отношений двух стран. Об этом «Известиям» сообщили в посольстве Германии в Москве.



В МИД РФ подтвердили встречу, напомнив, что Габриэль собирался приехать в Россию еще в июне, однако из-за Brexit вынужден был отложить визит.



Известно, что Зигмар Габриэль претендует на пост канцлера, выборы которого пройдут в следующем году. Несмотря на то что он еще не заявил официально о своем намерении баллотироваться, именно Габриэля как председателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ) называют наиболее вероятным кандидатом на эту должность.

Как рассказал «Известиям» член комитета по международным делам Совета Федерации Андрей Климов, в настоящее время многие западные политики стремятся наладить отношения с Россией.

— Можно удивиться, какое количество потенциальных кандидатов в руководители разных стран побывало в Москве за последний год. Люди ищут любую возможность посетить Россию, будь то чтение лекций или же встречи по парламентской линии. Общественное мнение в странах ЕС существенно меняется — гражданам важно, чтобы потенциальный кандидат на пост главы государства имел политический вес в мире. Считаю, что количество подобных визитов будет увеличиваться. Всем понятно, что Россия — мощная мировая держава, с ней необходимо выстраивать отношения, и желательно, чтобы они были позитивными, — сказал сенатор.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин считает, что в случае, если Габриэль станет канцлером, от Германии можно будет ждать здравого подхода к выстраиванию диалога с Москвой.

— Зигмар Габриэль отличается более адекватной позицией в отношении России. Это не антироссийски настроенная Меркель, поэтому от Габриэля можно ожидать прагматичного подхода к российско-германскому диалогу по экономике. Недаром после переговоров с Владимиром Путиным он встречается с немецким бизнесом в России. Именно предприниматели больше всего страдают от санкционной политики, а потому они пытаются оказать влияние на политический класс, продавливая идею отмены экономических ограничений, — подчеркнул Камкин.

Действительно, именно представители бизнес-сообщества Германии, такие как Восточный комитет немецкой экономики, активно лоббировали идею поэтапного снятия санкций, аргументируя это спадом экономических показателей. Так, по данным министерства экономики и энергетики Германии, объемы торговли между немецкими и российскими предприятиями в первом полугодии 2016 года снизились на 13,7%. Уровень экспорта за тот же период упал на 20,6% — с €15,4 млрд до €12,2 млрд.