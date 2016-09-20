Генпрокуратура не нашла серьезных нарушений на выборах-2016

Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной сообщил, что ведомство не нашло серьезных нарушений в состоявшихся 18 сентября парламентских выборах. Допущенные нарушения на результаты не повлияли.

По словам Куренного, количество поступивших в Генпрокуратуру жалоб оказалось значительно ниже в сравнении с аналогичной избирательной кампанией в 2011 году. По состоянию на воскресенье в ведомство поступило около 70 обращений о нарушениях законодательства о выборах. В целом по России на середину сентября этот показатель составил около 500 обращений, в то время как в 2011 году за период избирательной кампании и выборов в прокуратуру поступило более 2 тыс. обращений.

Куренной подчеркнул, что прокуроры не сталкивались с серьезными нарушениями в ходе избирательной кампании и в день голосования. Факты противоправных деяний, по его словам, носят единичный характер.