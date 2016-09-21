Сирийские террористы взялись за «гуманитарные вопросы»

За нападением на колонну с гуманитарной помощью в провинции Алеппо стоят боевики террористических организаций, а не авиация России или Сирии, как утверждают западные СМИ. Об этом «Известиям» заявил представитель Сирийского общества Красного Полумесяца Ваиль аль-Малас.

— Нет никаких свидетельств, что российская или сирийская авиация наносила удары по колоннам с гуманитарной помощью. Всё указывает на обратное: поджигали и взрывали грузовики боевики террористических группировок. Обращает на себя внимание также факт, что инцидент с гуманитарным конвоем совпал по времени с наступлением боевиков на позиции сирийской армии в районе Алеппо. Таким образом, речь, скорее всего, идет о провокации, результатом которой уже стала шумиха, поднятая СМИ, которые обвиняют во всем Дамаск и Москву, — заявил «Известиям» Ваиль аль-Малас.

Автоколонна ООН и Сирийского общества Красного Полумесяца, состоявшая из 31 грузовой машины, подверглась обстрелу в ночь на 20 сентября. Как заявил официальный представитель Генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик, по первоначальным оценкам, атакованы были 18 грузовиков, доставлявших помощь ООН и Сирийского общества Красного Полумесяца для 78 тыс. жителей города Урем эль-Кубра, который расположен к западу от Алеппо. Кроме того, атаке подвергся и склад Сирийского общества Красного Полумесяца в городе Биг-Орем.

В данный момент в ООН разбираются в обстоятельствах произошедшего. Об этом «Известиям» заявил представитель отделения по Ближнему Востоку и Северной Африке Управления всемирной организации по координации гуманитарных вопросов Ийяд Наср.

— ООН проводит полномасштабное расследование инцидента в районе Алеппо с целью выяснить, что на самом деле произошло там и кто несет ответственность [за обстрел конвоя]. Сейчас мы не можем назвать силы, стоящие за нападением. Вместе с тем мы поддерживаем постоянные контакты с сирийскими властями, оппозицией и [американской] коалицией. Также мы пока не обладаем точными данными относительно количества жертв, но могу подтвердить, что в результате известных событий были убиты и ранены и гражданские лица, и сотрудники гуманитарной миссии. В целом хочу подчеркнуть ту опасность, которую представляет инцидент для продолжения оказания гуманитарной помощи сирийскому населению. На данный момент мы приостановили отправку конвоев, однако работа уже действующих гуманитарных миссий продолжается, поскольку нельзя допускать, чтобы наказание за инцидент косвенным образом ложилось на сирийцев, — отметил Ийяд Наср.

Министерство обороны России уже распространило заявление, в котором указывается, что ни Москва, ни Дамаск не имеют отношения к обстрелам.

«Никаких авиаударов по гуманитарному конвою ООН на юго-западной окраине Алеппо российской или сирийской авиацией не наносилось. Более того, в связи с тем, что маршрут передвижения конвоя проходил через территории, подконтрольные боевикам, российским Центром примирения враждующих сторон в Сирии осуществлялось его сопровождение беспилотными средствами. Около 13.40 мск весь гуманитарный груз был благополучно доставлен до конечной точки. После чего российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии прекратил мониторинг автоколонны. Дальнейшие перемещения конвоя российской стороной не отслеживались. Вся информация о местонахождении автоколонны была известна только контролирующим эти районы боевикам», — говорится в сообщении ведомства.

Несмотря на это, в США традиционно поспешили обвинить во всем Россию, причем в Вашингтоне настаивают: по конвою «работала» авиация. Более того, как заявил начальник пресс-службы госдепартамента Джон Кирби, «учитывая вопиющее нарушение прекращения военных действий, мы подвергнем пересмотру будущие перспективы сотрудничества с Россией».

Вместе с тем, как считает ведущий научный сотрудник Центра партнерства цивилизаций МГИМО Юрий Зинин, в ситуации с обстрелом конвоя речь явно идет о провокации, причем далеко не российской.

— США выводят себя из-под критики после бомбежек, которым подверглись позиции сирийской армии со стороны американской коалиции в районе Дейр-эз-Зора. В этой связи нельзя исключать, что была дана отмашка, чтобы отвлечь внимание от того инцидента и переключиться на Россию. Что касается самого обстрела, то это — провокация, которая направлена на срыв мирного урегулирования конфликта в Сирии, в том числе возможных переговоров. Ведь в случае достижения каких-то договоренностей по разрешению конфликта очень многие силы, прежде всего среди оппозиции, останутся за рамками политического процесса, а также лишатся финансовой подпитки. Таким образом, в данном инциденте возможны два варианта: либо силы оппозиции сами решили пойти на эскалацию ситуации и обстрелять конвой, либо они получили указание из США сделать это, — заключает Юрий Зинин.