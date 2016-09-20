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СК проверяет информацию о девочке, избитой до комы водителем маршрутки

Работник общественного транспорта якобы побил ребенка за разговор по мобильному телефону

Следователи Челябинской области проводят проверку по факту избиения ребенка водителем маршрутки в Магнитогорске. Девочка якобы долго разговаривала по телефону, чем и вызвала недовольство водителя.

Сотрудники областного СКР по итогам проверки примут процессуальное решение. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Ранее сообщалось, что 16-летняя девочка, возвращаясь домой на маршрутке, разговаривала по телефону с матерью. Водителю маршрутки не понравилось, что девочка говорит по мобильному, он вытолкал ее из салона, а когда она попыталась дать отпор, несколько раз ударил ее по голове. Никто из пассажиров за ребенка не вступился. Девочка из-за избиения несколько дней пролежала в коме.

Известия // вторник, 20 сентября 2016 года

СК проверяет информацию о девочке, избитой до комы водителем маршрутки

Работник общественного транспорта якобы побил ребенка за разговор по мобильному телефону

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