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Дмитрий Певцов: «Я дорогой, занятой, и мне жаль тратить время на кино»

Народный артист России — об отсутствии актерских амбиций, новом проекте на телевидении и премьере в «Ленкоме»

Фото: пресс-служба НТВ

Дмитрий Певцов исполнил главную роль в телесериале «Внутреннее расследование» (НТВ). О своей очередной героической роли актер рассказал корреспонденту «Известий».  

— Судя по названию, это новая эпопея про ментов?

— Основная тема фильма — коррупция. Она есть везде, даже на кладбище, как ни печально. Люди, наделенные властью, всё время находятся в искушении, им непросто. Об этом и сериал: мой герой пытается оставаться человеком и при этом бороться с теми, кто привык жить как коррупционер.

— Ваш герой — начальник «убойного отдела». Трюки и травмы на съемках были?

— Только если считать трюком висение на мусоровозе. К счастью, всё прошло хорошо. Правда, люди в проезжающем мимо троллейбусе очень удивлялись. И еще один режиссер, которого я потом встретил в театре, сказал: «Знаешь, где я тебя видел? В мусоровозе!» (смеется).

— В последние годы вы редко снимаетесь. Дело в вашей требовательности или просто не предлагают?

— Всё время кто-то что-то предлагает. Но я, с одной стороны, дорогой, с другой стороны, занятой, а с третьей — мне жаль тратить время на кино. Соглашаюсь на проект только в том случае, если не могу без него обойтись. Собственные актерские успехи и карьера меня давно не интересуют. Главное — не что я могу сыграть, а о чем могу рассказать.

Фото: пресс-служба НТВ

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— И таким проектом для вас стал сериал «Внутреннее расследование»?

— Нет, наверное, это не та история, и в нем нет важной для меня темы. Но бывают случаи, когда я не вижу важных причин сниматься, а организм говорит: «Давай!»

— На что еще, помимо съемок и работы в «Ленкоме», направлены ваши творческие силы? 

— У меня есть моноспектакль под названием «Откровения». Это не продолжение моей актерской деятельности, а предельно честный разговор со зрителями о том, что я люблю и ненавижу, над чем я горюю и смеюсь. Его играет не артист, а я — Дмитрий Певцов. Разговор с теми, кто пришел, будет обо мне: кто я сейчас такой и какой дорогой мне дальше топать. Интересно поговорить об этом с людьми честно, потому что какое-то время назад моя жизнь изменилась. Есть о чем подумать. 

— Вы пришли к Богу?

— Человек слаб. Мы думаем, что можем всё без Господа. Но всё прекрасное и светлое происходит лишь с Божьей помощью. Хотя, конечно, тот самый — с рогами и с хвостом — тоже всё время рядом. Так было со времен падения Адама. Всем советую пойти в храм на литургию и простоять службу — сразу меняется мироощущение. Или в книжный магазин: там очень много людей, но они не болтают и не курят, они ищут книги. Вообще истинный православный христианин — это человек, который постоянно пытается изменить себя к лучшему.

— Прозаик Владимир Крупин сказал, что если люди будут читать Писание, то не нужны Толстой и Астафьев. Вы согласны с этим?

— Я как-то слушал интервью с епископом Тихоном. Он человек образованный, окончил ВГИК — прочел всё, что нужно, и даже сверх того. Он говорил, что действительно перестал читать, потому что святая литература — другой уровень разговора с душой человека. Но не все к этому готовы. Взять Евангелие — его можно читать как детектив, как увлекательные истории...   

Я, например, слушаю по радио «Вера» толкования эпизодов, которые нынче читают на литургии. И осознаю, что со своей темнотой не понимал многого. А смысл можно объяснить, лишь зная, что такое Ветхий Завет, откуда что происходит, кто эти люди, чем они занимались. Теперь для меня главная книга — Евангелие.

— Как обстоят дела со «Студией Певцовъ Театр»? Ваши студенты уже на четвертом курсе. Что ждет их по окончании?

— Для нас с Ольгой (актриса Ольга Дроздова, жена актера. — «Известия») они не студенты, а наши дети. Не хотим с ними расставаться, будем делать свой театр. Пока у нас есть только спектакли, но мы всё преодолеем.

— Каким вы представляете себе новый театр?

— Это должен быть театр, в котором я вижу смысл. Сейчас появилось много спектаклей, свидетельствующих о всякого рода отклонениях режиссеров. И они всё это вываливают на зрителя. Мне кажется, это к искусству отношения не имеет. Пока ребята играют спектакли в институте, но попасть на них может любой желающий. Зрителей всегда приходит много. У нас, например, есть спектакль по пьесе Алексея Арбузова «В этом милом старом доме». Так вот, в Риге нас люди провожали со слезами на глазах. Там русские находятся, конечно, в плачевном положении... 

Да что там, я сам на этой «сказке» Арбузова реву по-настоящему, хохочу, у меня волосы дыбом... Происходит чудо, ребята играют так, как не играет в театре никто! У них есть какая-то дикая жажда актерства и любовь к сцене. Еще у нас есть спектакль по рассказу Василия Шукшина «Светлые души». В нем много смеха и совершенно душераздирающий финал, где я тоже люто плачу.

— Чем планируете порадовать зрителей «Ленкома» в грядущем сезоне? 

— Спасибо, Господи, Марк Анатольевич Захаров позвал меня в новый проект под названием «День опричника», предложил интересную работу. Если всё сложится, в конце ноября выпустим.

Коррупции — бой

«Внутреннее расследование» — многосерийный остросюжетный детектив. В центре сюжета — борьба с коррупцией в МВД. Начальника «убойного отдела» Рустема Зайнуллина (Дмитрий Певцов) обвиняют в убийстве коллеги и друга, который работал под прикрытием. Накануне своей гибели агент успевает сообщить Зайнуллину, где находится криминальный авторитет Низамов...

Известия // среда, 21 сентября 2016 года

Дмитрий Певцов: «Я дорогой, занятой, и мне жаль тратить время на кино»

Дмитрий Певцов: «Я дорогой, занятой, и мне жаль тратить время на кино»Народный артист России — об отсутствии актерских амбиций, новом проекте на телевидении и премьере в «Ленкоме»

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