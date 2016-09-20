Мужчину с бензопилой остановили бревном по голове в Подмосковье

Мужчина, вооружившись бензопилой, пришел в гости к соседям в Раменском районе Подмосковья. Он успел отрубить руку соседскому парню и ударить по голове его мать, когда отец семейства ударил его бревном по голове.

Мужчина пришел в гости к соседям — своему другу с семьей. Молодые люди повздорили, подозреваемый после этого якобы напал на друга и нанес ему несколько ударов бензопилой, отрубив руку. Мать парня попыталась спасти сына, но не смогла — она получила сильный удар по голове. Инцидент произошел утром 20 сентября, передает телеканал «360» со ссылкой на источник.

На помощь родственникам подоспел глава семейства, ему и удалось обезвредить соседа — он ударил мужчину бревном по голове.

Скорая помощь, прибывшая на место инцидента, госпитализировала мать семейства с тяжелой травмой головы, ее сыну грозит частичная ампутация кисти. Разбушевавшийся сосед попал в больницу с травмой головы.

Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. Официального подтверждения информации об инциденте пока нет.