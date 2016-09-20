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В Москве включили отопление

В столице приступили к подаче тепла на городские объекты

Коммунальные службы Москвы приступили к подаче тепла на городские объекты. Отопление включат в первую очередь в детских садах, школах, поликлиниках, больницах и жилых домах. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

«Согласно нормативам, отопление включается, если в течение пяти дней среднесуточная температура на улице составляет ниже +8 градусов. Работы будут вестись поэтапно. Подключение всех потребителей пройдет в течение пяти дней», — приводят его слова «Дни.Ру».

По прогнозу Гидрометцентра, в ближайшие дни в столичном регионе установится сырая и прохладная погода, температура воздуха будет на несколько градусов ниже нормы.

Напомним, в 2015 году отопительный сезон начался 4 октября.

Известия // вторник, 20 сентября 2016 года

В Москве включили отопление

В столице приступили к подаче тепла на городские объекты

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