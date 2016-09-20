В Австралии вертолет зацепился за корову и рухнул на землю

В Австралии легкомоторный вертолет Robinson R22 Beta потерпел крушение из-за коровы. Об этом сообщает местное издание Brisbane Times.

Чрезвычайное происшествие произошло в австралийском штате Квинсленд, сообщает телеканал «Звезда».



Вертолет Robinson R22 Beta облетал коровье стадо на животноводческой ферме Коэн. В это время лыжа транспортного средства зацепилась за рога одной из коров. 35-летний пилот не смог справиться с управлением, вертолет потерял равновесие и рухнул на дорогу, а затем и загорелся.



Пожарным, прибывшим на место крушения, не удалось спасти летательный аппарат. Вертолет сгорел дотла.



В результате инцидента корова не пострадала.

Полиция проводит расследование обстоятельств и причин крушения.