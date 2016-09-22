Виталий Денисов: «Пока рано делать выводы по работе Семина в «Локо»

Минувшее лето ознаменовалось для футбольного клуба «Локомотив» большими переменами — на место президента клуба Ольги Смородской пришел Илья Геркус. Вскоре перемены произошли и на тренерском мостике — Игоря Черевченко сменил легендарный наставник красно-зеленых Юрий Семин. Корреспонденты «Известий» Азамат Бостанов и Виктор Гайдай взяли интервью у одного из лидеров «железнодорожников», Виталия Денисова, и поговорили с ним не только об изменениях в клубе, но и о его пути в футболе, игровой карьере и шансах сборной Узбекистана на попадание на ЧМ-2018 в России.

— Как вы пришли в футбол?

— Я из спортивной семьи. Мой отец играл за «Пахтакор», старший брат долгое время занимался баскетболом, мама — легкой атлетикой.

— Отец — самый строгий критик?

— Нет. Отец ругал меня один раз — в детстве. Были нарушены правила, соперник протянул руку в знак примирения, а я отмахнулся — вот за это я тогда реально получил. Мой самый строгий критик — мама. Она в детстве водила меня на тренировки, когда отец был занят. И сейчас до сих пор дает мне советы — рассказывает, когда я должен был сыграть так или иначе (смеется). По возможности она иногда посещает игры.

— Вы начинали на позиции полузащитника. Как перебрались в линию защиты?

— В «Академике» тренер во время товарищеской игры со «Спартаком» подозвал меня и сказал: «Надо». А слово тренера — закон. Надо значит надо.

— В 2004 году вы пришли в ЦСКА. Считаете себя воспитанником этого клуба?

— В какой-то степени — да. Я провел в этой команде больше трех лет, выступал за дубль, привлекался к основному составу, пару раз вышел на поле в Кубке России. У меня даже есть медаль победителя Кубка УЕФА.

— Кто из ваших тогдашних партнеров по команде сейчас выступает на серьезном уровне?

— Александр Салугин и Сослан Джанаев. Боюсь кого-то не вспомнить, не хочу обидеть ребят... Еще можно сказать про Рената Янбаева, но вместе мы провели не больше полугода.

— Можете вспомнить кого-то, кто сильно выделялся в команде, но у него не получилось заиграть?

— Опорник Павел Степанец. Он сильно выделялся на общем уровне, был одним из сильнейших игроков дубля. Но что-то у него не получилось.

— Помните, на что потратили свою первую зарплату?

— Это было в Нижнем Новгороде. Получили солидные по тем временам премиальные. Большую часть отправил родителям, а оставшиеся деньги потратил на новые джинсы (смеется).

— Какие сильные и слабые стороны в своей игре вы могли бы выделить?

— Уровень моей игры могут оценивать мои тренеры, но не я сам. Я стараюсь выкладываться на тренировках и на поле ради того, чтобы показать максимальный результат.

— Против кого из футболистов играть тяжелее всего?

— На Украине мне запомнились бразильцы Дуглас Коста и Виллиан — безумно техничные ребята. В России — Халк. Мощный атлетичный игрок, футболист мирового уровня. Из тех, кто выступает в РФПЛ сейчас, очень неудобный соперник Тимофей Калачев.

— Чемпионат России по своему уровню сильно отличается от украинского?

— Безусловно, российское первенство сильнее. Но не стоит недооценивать и украинский чемпионат — там выступают хорошие ребята добротного уровня.

— Вы выступали в «Днепре» в одно время с Коноплянкой. Потенциал Евгения был виден сразу?

— Когда я перешел в «Днепр», Женя выступал во второй команде и уже тогда показывал достойную игру. На предсезонных сборах он здорово проявил себя и застолбил место в основном составе. Кстати, полузащитник «Зенита» Жулиано тоже выступал вместе со мной на Украине. Куплен он был за очень большие и по тем, и по нынешним временам деньги — около €11 млн. Очень талантливый футболист. Я видел, как он прогрессировал. Пришел худенький, щупленький парень. Было видно, что у него есть все задатки, чтобы стать футболистом высокого уровня, но ему чего-то не хватало. Есть пас, видение поля, дриблинг, он быстро нашел общий язык с партнерами. Прошло немного времени, и он начал дополнительно ходить в зал, занимался с тренером, набрал мышечную массу — безусловно, это ему помогло. А сейчас мы видим состоявшегося футболиста — просто так в сборную Бразилии не вызывают.

— Как в «Днепре» обстоит дело с финансированием? Клуб остался должен вам?

— Скажем так, мне выплатили не совсем ту сумму, на которую я рассчитывал. Но никаких претензий ни к кому у меня нет.

— Предложение от «Локомотива» вы приняли сразу?

— Да, я быстро договорился с руководством команды обо всех условиях.

— Знаете свою трансферную стоимость, согласно Transfermarkt?

— Помню, что была в районе €5 млн.

— Сейчас сообщают, что уже €6 млн.

— Подрос (смеется).

— Летом в клубе сменилось руководство. Как вам работалось с Ольгой Смородской?

— Не в моих правилах обсуждать начальство. Я скажу так: вокруг Смородской сложился неправильный стереотип — мол, она дилетант, не разбирается в футболе. Это не так. Я уверен, что Ольга Юрьевна делала для команды всё, что могла. Все обещания, которые мне были даны, выполнены на 100%.

— Как в команде встретили Игоря Денисова?

— Как футболиста высокого уровня. Видно, что Игорь старается и выкладывается. Может быть, пока не всё получается, но он едва восстановился после травмы. Как только он наберет свои лучшие кондиции, мы увидим настоящего Денисова.



— Вы ходили на свадьбу к болельщикам «Локомотива», дарили билеты в центре города. Были ли еще подобные акции с вашим участием?

— Не только я, но и многие ребята помогают детским домам или просто отдельно нуждающимся людям. Я не думаю, что об этом стоит рассказывать публично. Это искреннее желание помочь. Хотя бывают случаи, когда просят игровую обувь, так как человеку якобы не то что бегать, а чуть ли ходить не в чем. Ты приносишь несколько комплектов, например, футболок — а потом видишь, как это всё продают на аукционах. Это неприятно, конечно. Мошенников очень много. Или, например, привезли мы игрушки в детский дом — огромных таких мешек. А у нас с порога спрашивают, делали ли мы специальную чистку — если нет, то они принять нашу помощь не могут. Странные ситуации бывают.

— А с болельщиками в соцсетях общаетесь?

— Да, стараюсь ответить каждому. Кто-то опять же просит футболку, кто-то желает удачи, а как-то раз один парень написал: «Дай пять тысяч». Разные бывают случаи.



— Какие впечатления от работы с Юрием Семиным?

— У «Локомотива» сейчас непростой момент — команда с трудом набирает очки, произошла смена тренера. Семин — профессионал высокого уровня. Но подробно говорить о работе тренера, тактических схемах и прочем я пока не могу — прошло еще слишком мало времени. Наставник не провел с нами даже предсезонную подготовку.

— К разговору о предсезонной подготовке — с кем в номере вы обычно живете на сборах?

— Раньше я жил один, а сейчас с Арсением Логашовым. У нас с ним общие интересы по компьютерным делам — оба любим поиграть в World of Tanks. Касаев и Дима Тарасов — мастера по игре в FIFA.

— Реальные деньги тратили на компьютерную игру?

— Совсем несущественные — что-то докупить. Знаю, что кто-то тратит сотни и тысячи долларов — но это совсем не для меня.

— У вас есть хобби?

— С Самедовым при возможности любим поиграть в русский бильярд. Логашов, Касаев, Рома Павлюченко неплохо играли, иногда поигрывает Шишкин.

— Кто-то из партнеров по команде увлекается необычным видом спорта?

— Знаю, что Игорь Денисов — большой любитель дайвинга. Он вроде бы даже погружался в клетке и плавал с белыми акулами.

— Вы бы смогли так?

— Никогда в жизни! Акулы — это моя фобия. Я, когда еду куда-то отдыхать, всегда узнаю —есть ли в этом регионе эти хищники. И даже если говорят, что их нет, звоню брату, прошу перепроверить.

— Как настраиваетесь перед матчем?

— Обычно музыку слушаю. Самую разную — от хип-хопа до рока.

— А в раздевалке команды кто за музыку отвечает?

— В раздевалке — Неманья Пейчинович.

— Какая страна из посещенных за время выступлений поразила вас больше всего?

— Австралия. Поразило отношение людей. Был случай на Кубке Азии, который проходил там в 2015 году: мы стояли на улице с ребятами из сборной, все — в национальных тренировочных костюмах. Навстречу нам ребята с грозным видом, игроки сборной по регби. Я уже подумал, что будет заварушка. А они подошли и искренне пожелали нам удачи на турнире. В этой стране постоянно ощущаешь доброжелательность.

— Помните, когда последний раз дрались?

— Несколько лет назад ночью стоял у банкомата, хотел снять денег. Вижу, подходят двое, крутятся вокруг... В итоге сработала старая народная тактика — бей и беги.

— У сборной Узбекистана — две победы в двух матчах в финальной отборочной группе...

— Да, мы вытащили оба матча, победив с минимальным счетом. В последнем с Катаром и вовсе забили на 84-й минуте. Теперь возглавляем группу. На чемпионат мира отправятся только две команды из группы. Надеюсь, сборная Узбекистана будет в их числе.

— Попадание на чемпионат мира-2018 в России — ваша мечта?

— Да! И я верю, что с этой командой мы можем ее осуществить.

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