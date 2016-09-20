Путин наградил школьницу, которая спасла нескольких детей на Сямозере

Президент России Владимир Путин наградил ученицу московского лицея №1571 Юлию Король медалью «За спасение погибавших». Во время трагедии на Сямозере 18 июня 2016 года школьница смогла спасти несколько человек.

О подписании соответствующего указа главой государства сообщается на официальном портале правовой информации. В документе сказано, что Юлия Король была удостоена награды «за смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях».

Напомним, трагедия на Сямозере в Карелии произошла 18 июня 2016 года. Воспитанники детского лагеря отправились с инструкторами на водную прогулку, но из-за начавшегося шторма их лодки перевернулись. В результате погибли 14 детей.

