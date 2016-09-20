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Путин наградил школьницу, которая спасла нескольких детей на Сямозере

Согласно тексту указа, подписанного президентом РФ, девочка была удостоена награды за проявление решительности и смелости

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Президент России Владимир Путин наградил ученицу московского лицея №1571 Юлию Король медалью «За спасение погибавших». Во время трагедии на Сямозере 18 июня 2016 года школьница смогла спасти несколько человек.

О подписании соответствующего указа главой государства сообщается на официальном портале правовой информации. В документе сказано, что Юлия Король была удостоена награды «за смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях».

Напомним, трагедия на Сямозере в Карелии произошла 18 июня 2016 года. Воспитанники детского лагеря отправились с инструкторами на водную прогулку, но из-за начавшегося шторма их лодки перевернулись. В результате погибли 14 детей.

Известия // вторник, 20 сентября 2016 года

Путин наградил школьницу, которая спасла нескольких детей на Сямозере

Путин наградил школьницу, которая спасла нескольких детей на СямозереСогласно тексту указа, подписанного президентом РФ, девочка была удостоена награды за проявление решительности и смелости

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