Минздрав хочет обязать зараженных ВИЧ становиться на учет

Планируемый срок вступления закона в силу — январь 2018 года
Разработку законопроекта, обязующего ВИЧ-инфицированных граждан становиться на учет, начал Минздрав России. Документ опубликован на портале regulation.gov.ru.
«Предлагается обсудить вопрос о целесообразности закрепления в законодательстве Российской Федерации обязанности для лиц, инфицированных ВИЧ, становиться на диспансерный учет независимо от их согласия, а также мер ответственности за уклонение от постановки на учет», — говорится в пояснительной записке к документу.
Отмечается, что действующее законодательство не устанавливает обязанности людей, зараженных ВИЧ. По закону они только не могут быть донорами крови, биологических жидкостей, органов и тканей. Поэтому введение обязанности постановки на учет лиц с ВИЧ-инфекцией и ответственности за уклонение от постановки на учет людей, зараженных ВИЧ, потребует внесения соответствующих изменений в нормативно-правовые акты РФ.
Планируемый срок вступления закона в силу — январь 2018 года.
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