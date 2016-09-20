Минздрав хочет обязать зараженных ВИЧ становиться на учет

Разработку законопроекта, обязующего ВИЧ-инфицированных граждан становиться на учет, начал Минздрав России. Документ опубликован на портале regulation.gov.ru.



«Предлагается обсудить вопрос о целесообразности закрепления в законодательстве Российской Федерации обязанности для лиц, инфицированных ВИЧ, становиться на диспансерный учет независимо от их согласия, а также мер ответственности за уклонение от постановки на учет», — говорится в пояснительной записке к документу.



Отмечается, что действующее законодательство не устанавливает обязанности людей, зараженных ВИЧ. По закону они только не могут быть донорами крови, биологических жидкостей, органов и тканей. Поэтому введение обязанности постановки на учет лиц с ВИЧ-инфекцией и ответственности за уклонение от постановки на учет людей, зараженных ВИЧ, потребует внесения соответствующих изменений в нормативно-правовые акты РФ.



Планируемый срок вступления закона в силу — январь 2018 года.