Обама отрицает внешнее влияние на смену власти на Украине в 2014 году

По словам американского президента, Вашингтон не намерен вводить похожую на свою систему управления в других странах
Смена власти на Украине произошла не из-за вмешательства извне, заявил президент США Барак Обама, выступая на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке во вторник.
«Люди на Украине вышли на улицы не из-за иностранного заговора. Они требовали перемен, потому что видели, как живут народы Балтии, Польши, в более демократичных и либеральных сообществах», — сказал он.
Президент США также отметил, что Вашингтон не намерен вводить похожую на свою систему управления в других странах.
«Я не считаю, что Америка может или должна вводить нашу систему управления в других странах», — сказал он.
Напомним, экс-глава Украины Виктор Янукович покинул страну в феврале 2014 года после государственного переворота.