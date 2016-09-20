Обама отрицает внешнее влияние на смену власти на Украине в 2014 году

Смена власти на Украине произошла не из-за вмешательства извне, заявил президент США Барак Обама, выступая на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке во вторник.

«Люди на Украине вышли на улицы не из-за иностранного заговора. Они требовали перемен, потому что видели, как живут народы Балтии, Польши, в более демократичных и либеральных сообществах», — сказал он.

Президент США также отметил, что Вашингтон не намерен вводить похожую на свою систему управления в других странах.

«Я не считаю, что Америка может или должна вводить нашу систему управления в других странах», — сказал он.

Напомним, экс-глава Украины Виктор Янукович покинул страну в феврале 2014 года после государственного переворота.