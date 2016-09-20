Анджелина Джоли и Брэд Питт разводятся

Американская актриса Анджелина Джоли подала на развод со своим супругом Брэдом Питтом. Об этом сообщил адвокат актрисы Роберт Оффер.

«Решение было принято исходя из соображений здоровья семьи. Анджелина не будет это комментировать и просит не досаждать их семье в такое время», — приводит его слова «Русская планета».

При этом, по информации портала TMZ, Джоли недовольна тем, как ее супруг справляется со своими родительскими обязанностями. Сообщается, что актриса попросила суд предоставить ей право опеки над шестью детьми, оставив Питту возможность навещать их по выходным.

Источники портала сообщают, что между Джоли и Питтом возникли «непримиримые разногласия». При этом отмечается, что развод не связан с «третьими лицами».

Роман 52-летнего Брэда Питта и 41-летней Анджелины Джоли начался в 2005 году после их совместной работы в фильме «Мистер и миссис Смит». После семи лет гражданского брака Джоли и Питт объявили о своей помолвке. Два года спустя — в 2014 году — актеры поженились. Пара воспитывает троих приемных детей: камбоджийца Мэддокса, вьетнамца Пакса и эфиопку Захару. У пары также есть трое биологических детей: дочь Шайло, близнецы Нокс и Вивьен.