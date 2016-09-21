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Крымский мост защитят подводные беспилотники

«Пингвин» найдет мины даже под толщей донного грунта

Фото: Научно-производственная группа «МАКО»

Спецслужбы России испытали  уникальные автономные надводно-подводные роботизированные комплексы «Пингвин», которые должны защитить объекты Керченского моста  от вражеских диверсантов, террористов и самодельных взрывных устройств. Изделие, разработанное и выпущенное научно-производственной группой «МАКО», благодаря установленным на борту миниатюрным гидролокаторам «Гидра», способно обнаруживать взрывные устройства и вражеских водолазов, скрывающихся в хитросплетении конструкций подводных гидросооружений.

По словам источника «Известий», знакомого с ситуацией, летом нынешнего года подводный беспилотник прошел ряд проверок на одном из гидротехнических сооружений на Волге, а затем и в районе строительства Керченского моста в Крым.

— Совершив ряд погружений, робот передал на береговой пункт подразделений охраны объекта четкую картинку происходящего на морском дне в районе стройки, — сообщил собеседник издания. — Средства гидролокации робота не только зафиксировали следы ранее проведенных работ в основании моста, но обнаружили объекты, лежащие под донным грунтом, и нашли самодельные взрывные устройства, спрятанные организаторами учений в пластиковую тару. 

Фото: Научно-производственная группа «МАКО»

Как отметил источник, проведенные испытания признаны успешными, и в настоящее время решается вопрос о начале поставок новейших подводных роботизированных комплексов.

На поверхности воды полутораметровый «Пингвин» выглядит как перевернутая доска для серфинга, где хвостовой киль опущен не в воду, а торчит над ней на 80 см. Аппарат движется со скоростью 12 узлов — чуть больше 20 км/ч и может автоматически погрузиться на глубину 500 м. Автономное время работы — шесть часов.

Но сердце новейшего подводного робота — это миниатюрный гидролокатор «Гидра», размер датчиков которого чуть больше обыкновенной шариковой авторучки.

— «Гидра» передает на пульт оператора высококачественную картинку изображения дна на расстоянии сотен метров, а стенок гидротехнических сооружений или корпусов кораблей — на расстоянии в десятки метров, — сообщил «Известиям» Владимир Трусилов, гендиректор научно-производственной фирмы «Экран», разрабатывающей уникальные гидролокаторы. — Качество изображения позволяет оператору правильно определить, что за объект находится в поле зрения, и принять соответствующие меры.

По словам эксперта в области морской техники Александра Мозгового, контроль за подводной обстановкой в районе плотин, гидроэлектростанций, мостов и военно-морских баз остается одной из важнейших задач обеспечения безопасности.

— Опыт локальных войн и конфликтов показывает, что способы постановки подводных мин достаточно разнообразны, начиная с использования авиации, гражданских надводных кораблей, подводных лодок, так и морских диверсантов, — говорит Мозговой. — Один из самых ярких примеров этого — трагическая гибель линкора «Новороссийск» в октябре 1955 года на рейде Севастополя. В катастрофе погибло 829 человек, включая экипаж линкора и членов аварийных спасательных партий с других кораблей эскадры.

По словам эксперта, до сих пор историки флота не могут дать точный ответ, что послужило причиной трагедии: некая случайность, приведшая к серии взрывов и перевертыванию боевого корабля, или спланированные действия итальянских подводных диверсантов, подорвавших его в отместку за проигрыш Италии во Второй мировой войне, по итогам которой итальянский линкор Giulio Cesarе по репарации отошел СССР.

— В США разрабатывается подводный робот Kingfish. Его программируют, а затем погружают в воду. Робот собирает информацию с помощью подводной фотосъемки. По некоторым данным, он может находиться под водой в течение 24 часов. Но российский «Пингвин» за счет использования гидролокатора в разы превосходит по своей эффективности Kingfish, — говорит Мозговой. — Применение автономного робота с  миниатюрным гидролокатором позволит увеличить боевые возможности минно-тральных сил или противодиверсионных водолазных подразделений российского Военно-морского флота и Национальной гвардии. Тем более что его применение всегда будет скрытным для противника, что также немаловажно при обеспечении режима безопасности стратегических объектов.

Известия // среда, 21 сентября 2016 года

Крымский мост защитят подводные беспилотники

Крымский мост защитят подводные беспилотники «Пингвин» найдет мины даже под толщей донного грунта

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