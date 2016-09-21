Минфин отказался включить в бюджет план поддержки отраслей

Трехлетний бюджет будет сверстан без плана поддержки отраслей экономики, сообщили «Известиям» два федеральных чиновника. Впрочем, по словам одного из них, в правительстве не исключают, что план поддержки отраслей на следующий год все же может появиться ближе к концу года или в начале следующего. Но финансироваться он будет за счет ФНБ (Фонд национального благосостояния) и президентского резерва, который может быть сформирован в том числе за счет моратория на передачу пенсионных накоплений негосударственным пенсионным фондам (НПФ). Решение о нем, по словам вице-премьера Ольги Голодец, уже принято.

По словам одного из источников «Известий», Минпромторг, отвечающий за развитие промышленности, предложил не только продлить план поддержки отраслей экономики, но и расширить его на новые программы. Минпромторг выступил с инициативой в рамках бюджетного процесса хотя бы частично объединить два документа — сам бюджет и меры по поддержке экономики. Однако это предложение столкнулось с жесткой позицией Минфина. В этом ведомстве не только не хотят продлевать план за счет средств федерального бюджета, но и сомневаются в его эффективности, утверждает источник.

— Поручений по поводу подготовки плана поддержки отраслей на трехлетку не поступало. Поэтому в бюджет финансирование не закладывается, — подтвердил близкий к Минфину источник.



Между тем первый собеседник «Известий» отметил, что отраслям потребуется дополнительное финансирование в следующем году, поскольку многие программы еще недоисполнены. Источник предполагает, что на эти цели могут хотя бы частично быть направлены 1,3 трлн рублей пенсионных накоплений. Решение о моратории на их использование, по его словам, практически принято. Другие варианты — переходящие остатки с этого года и средства ФНБ (за которые, правда, идет жесткая конкуренция), а также инвестиции госкорпораций.

Опыт реализации аналогичного плана 2015 года показал, что не все программы поддержки эффективны. Как сообщала Счетная палата, за прошлый год было выполнено 44 пункта перечня (73,3%), частично выполнено 13 пунктов (21,7%), не выполнено три пункта (5%). Данных о ходе исполнения плана поддержки этого года пока нет. Вместе с тем в Счетной палате признавали, что поскольку ряд мер имеет отложенный характер влияния на экономику, об их эффективности можно будет судить позже. В пресс-службе Минэкономразвития согласились, что сейчас преждевременно говорить об оценке эффективности результатов плана, такой анализ будет проводиться в начале 2017 года.

План поддержки отраслей был принят в марте этого года в составе комплексной программы правительства, направленной на обеспечение стабильного социально-экономического развития. Поддержка отраслей предусматривала выделение 409 млрд рублей из федерального бюджета и еще 187 млрд рублей из других источников, в том числе ФНБ. Среди пунктов плана были в том числе поддержка производства отечественного программного обеспечения, создание агентства по технологическому развитию, субсидирование предприятий промышленности, финансирование самолета «Сухой Суперджет» и Центра имени Хруничева.

Сегодня сложилась необычная ситуация: сам федеральный бюджет утверждается в конце осени, а уже в начале следующего года разрабатывается экстренный план поддержки экономики, который перераспределяет бюджетные потоки. Идея объединить эти два документа, с одной стороны, понятна. С другой — то, что Минфин настаивает на их разделении, тоже имеет серьезные аргументы за, считает член Экономической экспертной группы Александра Суслина.

— По-хорошему финансирование плана поддержки отраслей должно происходить за счет свободных средств — того, что останется после бюджета. Денег очень мало, а способов их потратить бесчисленное множество. Поэтому правильно, что сначала принимается глобальный документ в виде бюджета, — уверена она.

По словам эксперта, нужно задуматься о том, насколько правильно выделяются деньги в рамках плана поддержки.

— Может быть, некоторым отраслям, как бы ужасно это ни звучало для отраслевиков, следовало бы дать наконец умереть, чтобы на их месте возникло что-то новое, что не нуждается в постоянной поддержке и может работать по законам рынка, не требуя постоянной подпитки. Это еще вопрос — насколько нужно поддерживать отрасли, которые настолько неконкурентоспособны, — говорит Александра Суслина.

В свою очередь, организации, получившие госсредства в рамках плана поддержки, уверены, что план работает. Например, директор Фонда развития промышленности (был в рамках плана докапитализирован на 20 млрд рублей) Алексей Комиссаров сообщил «Известиям», что получение госсредств позволило продолжить создание новых импортозамещающих производств.

— За полтора года работы 83 промышленных проекта в 38 регионах получили льготные кредиты под 5% на общую сумму 25 млрд рублей. При этом объем частных инвестиций в проекты ФРП составил почти в три раза больше суммы займов — 73,7 млрд рублей. Длинные и недорогие государственные займы смогли стимулировать приток прямых инвестиций в промышленность, несмотря на непростое, кризисное время, — рассказал он.

По его словам, заявок в ФРП много, но «очередь» движется быстро.

— До конца года мы успеем рассмотреть еще около 60 проектов, поэтому даже те, кто обратится в ФРП сейчас, могут рассчитывать на заем к концу текущего — началу следующего года, — утверждает Алексей Комиссаров.