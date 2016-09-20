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Хоккейный ЦСКА выкупил у «Динамо» Валерия Ничушкина

Соглашение будет подписано в ближайшее время

Хоккейный клуб ЦСКА выкупил у московского «Динамо» права на нападающего Валерия Ничушкина сроком на два года. Соглашение будет подписано в ближайшее время.

Об этом сообщает сайт ЦСКА.

7 января 2014 года Ничушкин вошел в список игроков национальной сборной России на зимние Олимпийские игры-2014. 13 февраля 2014 года в своем дебютном матче за сборную против команды Словении забросил шайбу.

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Известия // вторник, 20 сентября 2016 года

Хоккейный ЦСКА выкупил у «Динамо» Валерия Ничушкина

Соглашение будет подписано в ближайшее время

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Сергей Лисин

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