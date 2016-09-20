Хоккейный ЦСКА выкупил у «Динамо» Валерия Ничушкина

Хоккейный клуб ЦСКА выкупил у московского «Динамо» права на нападающего Валерия Ничушкина сроком на два года. Соглашение будет подписано в ближайшее время.

Об этом сообщает сайт ЦСКА.

7 января 2014 года Ничушкин вошел в список игроков национальной сборной России на зимние Олимпийские игры-2014. 13 февраля 2014 года в своем дебютном матче за сборную против команды Словении забросил шайбу.

