«ВКонтакте» начинает транслировать игры пользователей

Соцсеть «ВКонтакте» запускает прямые трансляции видеоигр пользователей. Платформа позволит выводить киберсражения в прямой эфир. А смотреть трансляции смогут пользователи как веб-версии, так и мобильных приложений соцсети. Сами игроки смогут заработать на своих трансляциях. Об этом «Известиям» рассказал менеджер по направлению «Игры и киберспорт» соцсети «ВКонтакте» Александр Щепилов.

— Миллионы фанатов видеоигр и киберспорта активно обсуждают свои увлечения прямо в социальной сети. С недавних пор у них появилась возможность следить за ключевыми игровыми событиями вроде крупнейшего чемпионата по игре Dota 2 без отрыва от своих друзей и сообществ «ВКонтакте», — рассказывает Щепилов. — Теперь мы запускаем новый продукт — игровые трансляции: пользователи смогут не только транслировать свой игровой процесс на многомиллионную аудиторию и зарабатывать при этом деньги, но и обсуждать это вместе со своими друзьями и подписчиками, используя привычный интерфейс и возможности социальной сети.

По окончании игры трансляция останется доступной для повторных просмотров как видеозапись. Авторы игровых эфиров смогут заработать двумя способами: на пожертвованиях от пользователей («донатах»), а также на рекламе перед видео — соцсеть добавит собственную видеорекламу поверх пользовательских видео и будет делиться с авторами процентом от заработанных средств.

На первом этапе проведение трансляций будет доступно только популярным киберспортсменам из России и СНГ. После завершения тестирования стриминг станет доступен всем пользователям.



Для организации видеотрансляции пользователь должен установить на компьютер видеокодер — специальную программу, которая позволяет передавать контент в прямой эфир с рабочего стола, из игры, а также запись микрофона и камеры. То есть у автора трансляции есть возможность выдавать в эфир не только игровой процесс, но и себя через веб-камеру компьютера, а также комментировать процесс. Также работает сервис трансляций игр на YouTube и популярной международной площадке для трансляций видеоигр Twitch. По словам представителей «ВКонтакте», в дальнейшем планируется подключить прямые трансляции непосредственно из самих игр, в обход сторонних программ.

Трансляции видеоигр в Сети собирают миллионные аудитории. Согласно данным исследовательской компании Newzoo, месячная аудитория Twitch — международной площадки, принадлежащей Amazon, составляет 100 млн пользователей, при этом авторы видео — 1,5 млн пользователей.

Менеджер по киберспорту Riot Games по направлению России и СНГ Владимир Торцов считает, что интерес интернет-аудитории к онлайн-трансляциям активно растет, однако «ВКонтакте» придется проделать большую работу, чтобы побороть конкурентов на этом рынке.

— Конкурировать с Twitch на поле игровых и киберспортивных трансляций будет непросто, к тому же есть YouTube Gaming, который нельзя полностью сбрасывать со счетов. Выиграть войну за симпатии топовых геймеров, которые привыкли к Twitch и готовы мириться с его недостатками, будет сложнее, чем попытаться конвертировать в зрителей стримов уже имеющуюся у «ВКонтакте» огромную аудиторию, — говорит Торцов. — Думаю, что эта аудитория интересна и топовым стримерам, общение которых с фанатами уже и так в основном происходит в сообществах «ВКонтакте», поэтому тут все слагаемые для успеха есть, нужно только грамотно ими распорядиться. Для киберспортсменов стриминг может быть отличным вариантом дополнительного заработка с перспективой превращения в основной — таких примеров за рубежом множество.

По заявлению представителя «ВКонтакте», в дальнейшем планируется дать возможность транслировать игры из популярных консолей — PlayStation и Xbox.

Руководитель медианаправления киберспортивного холдинга ESforce Никита Бокарев рассказал, что верит в успех игрового стримингового сервиса «ВКонтакте».

— В соцсети и сейчас у всех популярных стримеров есть присутствие — личная страница, группа или сообщество, в котором состоит больше русскоязычных подписчиков, чем на других площадках. Главное, предоставить организаторам трансляций качественный инструментарий для интерактива или, например, оповещение о старте трансляции, — комментирует Никита Бокарев. — Условия монетизации, которые предлагают популярные стриминговые площадки, пока далеки от идеала и не позволяют средним или начинающим стримерам зарабатывать адекватные деньги. У «ВКонтакте» будет возможность предложить свои условия, которые могут мотивировать стримеров превратить хобби в профессию со стабильным доходом.

В августе этого года соцсеть Facebook в партнерстве с компанией — производителем видеоигр Blizzard начала тестировать прямые трансляции игр. Трансляции доступны только для игр этого разработчика в нескольких странах мира.

По данным исследования холдинга Mail.Ru Group, в 2015 году объем российского рынка онлайн-игр составил 51,9 млрд рублей, показав прирост в сравнении с предыдущим годом на 2%. При этом объем рынка многопользовательских игр (по которым проводится большая часть видеотрансляций) составил 29 млрд рублей, такие игры самые популярные — их доля составляет 56%, а рост в сравнении с 2014 годом показал 4%. Также, по данным Mail.Ru Group, месячная аудитория игроков в России составляет более 43 млн человек. 61% российских геймеров выбирает компьютер или ноутбук, 57% играют на мобильных устройствах — смартфонах или планшетах, 12% используют игровые приставки — PlayStation, Xbox и другие.