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Огнеметная система получила новейшие дальнобойные ракеты

«Солнцепек» теперь может поражать цели на расстоянии до 10 км

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Минобороны и холдинг «Сплав» заканчивают испытания уникальной дальнобойной ракеты для одной из самых грозных боевых машин в арсенале российской армии — тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек». Новейшее изделие, будучи запущенное ТОС, способно выжечь вражеские укрепления, живую силу и бронетехнику на площади в несколько тысяч квадратных метров на дальности до 10 км от позиции пусковой установки.

— Испытания новейшей ракеты в настоящее время идут. Планируем завершить работы до конца нынешнего года, — рассказал «Известиям» представитель российского военного ведомства, знакомый с ситуацией. — При сохранении массо-габаритных характеристик снаряда предыдущего поколения — М0.1.01.04М — удалось увеличить не только дальность стрельбы, но и мощность термобарической боевой части боеприпаса.

Принцип действия термобарических боеприпасов, которые иногда называются снарядами объемного взрыва, заключается в быстром распылении облака горючего аэрозоля и последующей его детонации. Во время взрыва создается сильнейшая ударная волна, эффективно уничтожающая живую силу, технику и укрепления противника. Также после детонации возникает разрежение воздуха, что приводит к смертельным баротравмам.

Хотя точные характеристики дальнобойной ракеты пока остаются закрытыми, по данным «Известий», дальность стрельбы новинки по сравнению с более старой М0.1.01.04М фактически увеличилась в полтора-два раза с 5–6 до 10 км.  

В холдинге «НПО «Сплав» «Известиям» подтвердили, что испытания новейшей ракеты идут, но от дальнейших комментариев отказались.

— Зачастую «Солнцепек» ошибочно называют артиллерийской системой. Но на самом деле это фактически штурмовой танк, который действует в боевых порядках пехоты. В частности, поэтому бронированные пусковые установки ТОС и устанавливаются на шасси танков, — рассказывает «Известиям» военный историк Алексей Хлопотов. — Как показывает опыт современных боевых действий, возросшая дальнобойность стрельбы противотанковых средств делает ТОС весьма уязвимыми. Поэтому их необходимо выводить с переднего края огня. Здесь стоит учитывать опыт нынешних военных действий в Сирии, когда боевиками активно применяются трофейные комплексы «Корнет», имеющие дальнобойность до 5 км, что сопоставимо с дальностью стрельбы тяжелых огнеметных систем.

Как отметил представитель Минобороны, знакомый с ходом работ, задача создать дальнобойную ракету была достаточно сложной.

—Так как размеры самой пусковой установки не менялись, то нельзя было использовать классический метод — увеличить массу и длину ракеты, а значит, надо либо уменьшать количество топлива, либо снижать вес боевой части, — рассказывает собеседник издания. — Но вместо этого были разработаны новые типы топлива и взрывчатой смеси, что позволило не только вписаться в заданные характеристики, но и увеличить дальность стрельбы и могущество боеприпаса.  

По мнению главного редактора журнала «Арсенал Отечества» полковника запаса Виктора Мураховского, увеличивать дальнобойность ТОС имеет смысл только в небольших пределах.

— Тяжелая огнеметная система не должна действительно превращаться в артиллерийское орудие. Увеличение максимальной дальности стрельбы способствует росту и мертвой зоны — расстояния вблизи орудия, в котором оно не может атаковать, — говорит Мураховский. —  И это еще не учитывая полной перестройки системы наведения самого «Солнцепека». К тому же место действительно дальнобойного орудия, способного поражать противника боеприпасами с термобарической боевой частью, на данный момент в нашей армии уже занимает реактивная система залпового огня «Смерч».

Первое использование тяжелых огнеметных систем состоялось в последние месяцы войны в Афганистане, когда в ходе операции «Тайфун» в Чарикарской долине две машины ТОС-1 уничтожили занятые моджахедами пещеры и бункеры термобарическими снарядами.

В дальнейшем ТОС участвовали во второй чеченской войне, в частности, в боях за село Комсомольское и штурме Грозного.

ТОС-1А снискала популярность у иностранных заказчиков. Так, 12 машин было поставлено Ираку. В настоящее время они также имеются в армиях Казахстана, Армении и Азербайджана.

Осенью 2015 года тяжелые огнеметные системы были замечены в Сирии. В частности, «Солнцепеки» отметились во время освобождения Пальмиры от запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, когда применялись для нанесения точечных ударов по выявленным позициям боевиков. При этом из-за своей разрушительной мощности ТОС-1А приходилось применять исключительно вне исторической части города и за жилой зоной во избежание жертв среди гражданского населения.

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Известия // среда, 21 сентября 2016 года

Огнеметная система получила новейшие дальнобойные ракеты

Огнеметная система получила новейшие дальнобойные ракеты«Солнцепек» теперь может поражать цели на расстоянии до 10 км

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