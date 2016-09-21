РАО и ВОИС будут вместе собирать вознаграждение

Для сбора денег с кафе, баров, ресторанов, концертных площадок, клубов и других площадок Российское авторское общество (РАО) и Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС) обсуждают возможность выбора единого оператора — для удобства пользователей и оптимизации расходов. Об этом «Известиям» рассказали глава ВОИС Андрей Кричевский и Максим Дмитриев, который занял пост гендиректора РАО.

— Сейчас клубы, бары и рестораны заключают два договора, один с РАО на выплату авторского вознаграждения, другой — с ВОИС на выплату вознаграждения владельцу прав на исполнение и фонограмму, — заявил Дмитриев. — Почему бы не сделать так, чтобы лицензирование было из одного окна?

Кричевский считает абсурдной ситуацию, когда в кафе сначала приходит один инспектор из ВОИС, а потом другой из РАО. По его словам, сейчас в каждой организации есть аппарат агентов из нескольких сотен человек, который заключает договоры с подобными заведениями.

— С точки зрения оптимизации затрат расходы на заключение договоров с пользователями для РАО и ВОИС могут быть в полтора-два раза меньше, — говорит Дмитриев. — При этом речь не идет об объединении двух организаций в одну.

По словам Андрея Кричевского, основная идея в том, чтобы назначить одну из организаций — ВОИС или РАО — ответственной за сбор вознаграждения с пользователей. То есть будет одна организация, которая занимается сбором вознаграждения, и отдельные организации для владельцев авторских и смежных прав, которые занимаются распределением и выплатой в отношении каждой категории правообладателей.

— Это операционная деятельность, поэтому это не требует каких-то решений по объединению организаций, — говорит Кричевский. — Это так называемая зонтичная система, которая существует во многих европейских странах: одна структура собирает и перенаправляет собранное вознаграждение в другие организации, а те уже сами выплачивают правообладателям. Важно при этом обеспечить внедрение программных средств автоматизации получения отчетов об использовании музыки от пользователей. Это самый прямой путь к обеспечению прозрачности распределения вознаграждения.

Дмитриев уверен, что объединять РАО и ВОИС в одну организацию нет смысла, так как исторически у авторов и исполнителей разные объекты прав, способы их защиты, использования и даже разные творческие мотивации.

Сейчас в России работают четыре аккредитованные государством организации по коллективному управлению правами (ОКУП): Российское авторское общество (РАО, производит отчисления авторам текстов, музыки и т.п.), Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС, отчисления исполнителям и изготовителям фонограмм), Российский союз правообладателей (РСП, вознаграждение за воспроизведение аудио и видео гражданами в личных целях) и Партнерство по защите и управлению правами в сфере искусства (УПРАВИС, отчисления в пользу художников).

