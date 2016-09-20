Труп мужчины найден в полицейском управлении Воронежа

Представитель управления СК по Воронежской области сообщил, что ведомство выясняет обстоятельства гибели мужчины, труп которого с признаками насильственной смерти обнаружено в управлении полиции Воронежа.

Тело мужчины было обнаружено 14 сентября, но известно об этом стало только сейчас.

По данным представителя управления СК по региону, возбуждено по факту обнаружения тела мужчины 1968 года рождения в УМВД России по Воронежу.

«Нами возбуждено уголовное дело по статье 111, части 4 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего), по 286 (превышение должностных полномочий)», - цитирует его слова РИА Новости.

По предварительным данным, смерть мужчины носит «криминальный характер». Представитель следственного управления уточнил, что уже назначена судмедэкспертиза, чтобы установить точную причину смерти.

Следователи опрашивают сотрудников МВД, которые непосредственно «проводили беседы» с мужчиной в день его смерти, а также других сотрудников управления, которые находились на работе в этот день.

Местные СМИ со ссылкой на источники в городском УВД сообщают, что мужчину задержали по подозрению в причастности к убийству. Следствие не комментирует эти сообщения.