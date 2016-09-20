«Бабье лето» в Москве будет поздним и коротким

Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал, что «бабье лето» в столичном регионе наступит в конце сентября — начале октября и продлится не более четырех дней.

Вильфанд уточнил, что в начале октября, по прогнозам, будет 3–4 дня с температурой 15–16 градусов и ясным небом.

«Это будет такое позднее «бабье лето». Оно запоздало, но тут ничего не сделаешь», — цитирует его слова «Свободная пресса».

По словам главы Гидрометцентра, в четверг к Москве подойдет холодный фронт и в течение суток, 22 сентября, днем и ночью будет идти дождь с ветром до 15 м/с.