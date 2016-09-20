Полузащитник «Спартака» Промес вызван в голландскую сборную

Атакующий полузащитник столичного клуба «Спартак» Квинси Промес вызван в сборную Нидерландов. Он будет готовиться к матчам отборочной кампании ЧМ-2018 вместе со всей командой.

Расширенный состав голландской сборной опубликован на официальном сайте Королевского футбольного союза Нидерландов.

Главный тренер сборной Данни Блинд вызвал в расположение команды 29 футболистов. Финальный список определится не позднее 30 сентября.

7 октября голландская сборная в Роттердаме сыграет со сборной Белоруссии, а 10 октября — в Амстердаме против Франции.