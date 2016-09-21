Новости, деловые новости - Известия
Среда,
21 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Лавров: Они надеются, что мы сразу начнем обсуждать секреты. Видео

Глава российского МИД впервые встретился с новым министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном


На полях 71-й Генеральной ассамблеи ООН глава российского МИД Сергей Лавров проводит первую встречу с новым министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном. 

Бывший мэр Лондона прославился своим эпатажным поведением и резкими высказываниями в адрес политиков всего мира. На встречу с Сергееем Лавровым Джонсон пришёл заранее и в приподнятом настроении. 

Ожидая, когда российский министр сможет принять в "Русской комнате" своего коллегу, британский министр общался с замминистра иностранных дел Геннадием Гатловым о сложностях предстоящих дней. 


Сев за стол переговоров, Лавров улыбаясь и кивая на российскую прессу, сказал: "Они ожидают, что мы сразу начнём обсуждать секреты", тем самым рассмешив британского коллегу. 

Действительно, российскому и британскому министрам есть что обсудить - последствия Brexit для двусторонних отношений, а также действия международной коалиции под эгидой США в Сирии. Очевидно, что в последнем вопросе понимание, которое было достигнуто 12 сентября, утеряно, а договоренности по режиму прекращения огня в Сирии необходимо обновлять. 

Известия // среда, 21 сентября 2016 года

Лавров: Они надеются, что мы сразу начнем обсуждать секреты. Видео

Глава российского МИД впервые встретился с новым министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Тимофей Сергейцев

политолог

Все мнения

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке