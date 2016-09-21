Лавров: Они надеются, что мы сразу начнем обсуждать секреты. Видео





На полях 71-й Генеральной ассамблеи ООН глава российского МИД Сергей Лавров проводит первую встречу с новым министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном.



Бывший мэр Лондона прославился своим эпатажным поведением и резкими высказываниями в адрес политиков всего мира. На встречу с Сергееем Лавровым Джонсон пришёл заранее и в приподнятом настроении.

Ожидая, когда российский министр сможет принять в "Русской комнате" своего коллегу, британский министр общался с замминистра иностранных дел Геннадием Гатловым о сложностях предстоящих дней.





Сев за стол переговоров, Лавров улыбаясь и кивая на российскую прессу, сказал: "Они ожидают, что мы сразу начнём обсуждать секреты", тем самым рассмешив британского коллегу.



Действительно, российскому и британскому министрам есть что обсудить - последствия Brexit для двусторонних отношений, а также действия международной коалиции под эгидой США в Сирии. Очевидно, что в последнем вопросе понимание, которое было достигнуто 12 сентября, утеряно, а договоренности по режиму прекращения огня в Сирии необходимо обновлять.