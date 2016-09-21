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Сибирь и Дальний Восток хотят заселить жителями юга России

Соответствующее предложение подготовила комиссия по миграции Совета по межнациональным отношениям при президенте

Комиссия по миграции Совета по межнациональным отношениям при президенте подготовила предложения колонизации малонаселенных районов Дальнего Востока и Сибири. Как удалось выяснить «Известиям», председатель комиссии Асламбек Паскачев озвучит их на заседании совета в октябре, после чего предложения представят президенту. По словам Паскачева, необходима программа массового перемещения граждан из регионов с избытком трудовых ресурсов в места, где их не хватает. И первыми кандидатами на переселение, по его мнению,станут жители некоторых регионов Центральной России, Южного федерального округа и Северного Кавказа. По оценкам Паскачева, на юге страны проживает от 500 тыс. до 1 млн трудоспособных людей, готовых к переезду. 

Привлечь специалистов из западных регионов страны, считает Паскачев, помогут льготные ссуды на приобретение жилья, «подъемные», повышенные заработные платы, обучение по востребованным специальностям, развитие инфраструктуры. 

Более подробно читайте в эксклюзивном материале газеты «Известия»:

Дальний Восток предлагают заселить жителями юга России

Известия // среда, 21 сентября 2016 года

Сибирь и Дальний Восток хотят заселить жителями юга России

Соответствующее предложение подготовила комиссия по миграции Совета по межнациональным отношениям при президенте

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