Сибирь и Дальний Восток хотят заселить жителями юга России

Комиссия по миграции Совета по межнациональным отношениям при президенте подготовила предложения колонизации малонаселенных районов Дальнего Востока и Сибири. Как удалось выяснить «Известиям», председатель комиссии Асламбек Паскачев озвучит их на заседании совета в октябре, после чего предложения представят президенту. По словам Паскачева, необходима программа массового перемещения граждан из регионов с избытком трудовых ресурсов в места, где их не хватает. И первыми кандидатами на переселение, по его мнению,станут жители некоторых регионов Центральной России, Южного федерального округа и Северного Кавказа. По оценкам Паскачева, на юге страны проживает от 500 тыс. до 1 млн трудоспособных людей, готовых к переезду.

Привлечь специалистов из западных регионов страны, считает Паскачев, помогут льготные ссуды на приобретение жилья, «подъемные», повышенные заработные платы, обучение по востребованным специальностям, развитие инфраструктуры.

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