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Ветеран «Альфы»: сообщения о плененном сотруднике ФСБ – выдумка

По мнению президента международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», эта дезинформация противоречит здравому смыслу

Сообщения о том, что террористы «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, группировка запрещена в РФ) якобы захватили в плен внештатного сотрудника ФСБ России, являются топорной выдумкой, которая противоречит здравому смыслу. Такое заявление сделал глава международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. 

«Такого вообще не может быть. Внештатный агент спецслужбы не может быть ее кадровым офицером. К тому же, он не может быть направлен в горячие точки», —приводит «РИА Новости» слова Гончарова.

По его мнению, нынешнее сообщение — очередная дезинформация, которую террористы «пытаются раскрутить».

 «Эта дезинформация вообще не поддается оценке— ни с юридической точки зрения, ни с точки зрения здравого смысла», — сказал президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».

Напомним, во вторник подконтрольное террористам издание Furat распространило видеозапись, на которой запечатлено, как мужчина, называющий себя гражданином России Евгением Петренко, заявил, что якобы работал внештатным агентом ФСБ РФ и был захвачен боевиками «Исламского государства». 

Гончаров также отметил, что еще одним ярким подтверждением «неаккуратной фабрикации» этого видеоматериала служит то, что показанный в нем мужчина заявляет, что он прописан в некоем подмосковном городе Царицыне, которого на самом деле не существует. 

Известия // среда, 21 сентября 2016 года

Ветеран «Альфы»: сообщения о плененном сотруднике ФСБ – выдумка

По мнению президента международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», эта дезинформация противоречит здравому смыслу

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