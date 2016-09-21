Украина получит от США $1 млрд кредитных гарантий

Украинский глава Петр Порошенко после встречи с вице-президентом США Джо Байденом заявил, что Киев получит $1 млрд кредитных гарантий.

«Украина получит 1 миллиард долларов кредитных гарантий. Об этом договорились на встрече с Вице-президентом Джозефом Байденом»,— написал президент Украины на своей странице в социальной сети Facebook.

16 сентября Международный валютный фонд (МВФ) перевел третий транш кредита Украине на сумму $1 млрд. Этот шаг гарантировал возможность получения Киевом кредитных гарантий от Соединенных Штатов, а также 600 млн евро кредита от Евросоюза и прочую финансовую поддержку.

Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине $17,5 млрд. В марте прошлого года был перечислен первый транш в 5 млрд, в августе того же года— второй транш на 1,7 млрд. Общий объем финансовой помощи Киеву по линии МВФ за 2016 год может составить $2,3 млрд, включая транш в$1 млрд, который фонд согласился выделить в среду. Такие данные приводит «РИА Новости», ссылаясь на источник в МВФ.